Как обычно, Apple не объявляет емкости батарей своих iPhone на презентациях и даже в официальных характеристиках iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro и 14 Pro Max на Apple.com размеры батарей не указаны. Зато там говорится, что серия iPhone 14 предлагает «работу от батареи в течение всего дня». Новый отчет от Macrumors раскрывает емкости батареи всех четырех моделей смартфонов iPhone 14.
Издание получило информацию об аккумуляторах моделей iPhone 14 из китайской нормативной базы данных. Вот емкость аккумулятора каждой модели серии iPhone 14:
iPhone 14: 3279 мАч
iPhone 14 Plus: 4325 мАч
iPhone 14 Pro: 3200 мАч
iPhone 14 Pro Max: 4323 мАч
Для сравнения, емкость аккумулятора iPhone 13 mini - 2406 мАч, iPhone 13 -- аккумулятор емкостью 3227 мАч, iPhone 13 Pro -- аккумулятор емкостью 3095 мАч, а iPhone 13 Pro Max -- аккумулятор емкостью 4352 мАч.
Как видно, у iPhone 14 Plus самая большая батарея, когда-либо существовавшая в телефонах iPhone. В официальных характеристиках серии iPhone 14 говорится, что iPhone 14 Pro Max с почти такой же батареей, как и у модели Plus, но будет работать дольше. Вероятно, это связано с тем, что модель Pro имеет дисплей ProMotion, который, как говорят, поддерживает переменную частоту обновления от 10 Гц до 120 Гц.
В пятницу (9 сентября) Apple начала принимать предварительные заказы на линейку iPhone 14. Вариант Plus поступит в продажу 7 октября, а все три модели будут доступны для покупки 16 сентября.
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