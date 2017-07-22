РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Известны емкости батарей Apple iPhone 14 серии

12 сентября 2022, 11:22




Как обычно, Apple не объявляет емкости батарей своих iPhone на презентациях и даже в официальных характеристиках iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro и 14 Pro Max на Apple.com размеры батарей не указаны. Зато там говорится, что серия iPhone 14 предлагает «работу от батареи в течение всего дня». Новый отчет от Macrumors раскрывает емкости батареи всех четырех моделей смартфонов iPhone 14.

Известны емкости батарей Apple iPhone 14 серии


Издание получило информацию об аккумуляторах моделей iPhone 14 из китайской нормативной базы данных. Вот емкость аккумулятора каждой модели серии iPhone 14:

  • iPhone 14: 3279 мАч

  • iPhone 14 Plus: 4325 мАч

  • iPhone 14 Pro: 3200 мАч

  • iPhone 14 Pro Max: 4323 мАч


    • Для сравнения, емкость аккумулятора iPhone 13 mini - 2406 мАч, iPhone 13 -- аккумулятор емкостью 3227 мАч, iPhone 13 Pro -- аккумулятор емкостью 3095 мАч, а iPhone 13 Pro Max -- аккумулятор емкостью 4352 мАч.

    Как видно, у iPhone 14 Plus самая большая батарея, когда-либо существовавшая в телефонах iPhone. В официальных характеристиках серии iPhone 14 говорится, что iPhone 14 Pro Max с почти такой же батареей, как и у модели Plus, но будет работать дольше. Вероятно, это связано с тем, что модель Pro имеет дисплей ProMotion, который, как говорят, поддерживает переменную частоту обновления от 10 Гц до 120 Гц.

    В пятницу (9 сентября) Apple начала принимать предварительные заказы на линейку iPhone 14. Вариант Plus поступит в продажу 7 октября, а все три модели будут доступны для покупки 16 сентября.



    Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO A96. Молодежный смартфон OPPO A96 получил яркий, но вместе с тем очень практичный дизайн и оказался оснащен качественным IPS-дисплеем с оптимальной диагональю 6,59 дюйма. Самой же сильной стороной гаджета стала его отличная автономность, удачно сочетающаяся с достаточно неплохой производительностью. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO A96: яркий, модный, молодежный".

    Читайте также:

  • Утечка характеристик Honor X40
  • TCL NXTPAPER 10S - планшет с защитой зрения на аппаратном уровне
  • Apple официально представила серию iPhone 14, что нового?
  • Известны цены на разные модели iPhone 14
  • Выпущен Vivo Y75s 5G с тройной камерой на 64 МП и 12/256 Гбайт памяти

    • предыдущая новость
    16 сентября Infinix представит телевизоры ZERO 55 QLED 4K и 50X3 4K

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Обзор и тестирование корпуса Cooler Master HAF 500 White Лучший блок питания: текущий анализ рынка
    Лучший процессорный кулер Лучший процессор для игр Лучшая материнская плата Обзор корпуса Cooler Master HAF 500 White Лучший блок питания
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    12 сентября, 2022

    Известны емкости батарей Apple iPhone 14 серии

    11 сентября, 2022

    16 сентября Infinix представит телевизоры ZERO 55 QLED 4K и 50X3 4K

    10 сентября, 2022

    По слухам, NVIDIA GeForce RTX 4060 будет медленнее RTX 3070 Ti

    Утечка характеристик Honor X40

    9 сентября, 2022

    Объявлены характеристики видеокарт Intel Arc A

    Не все "новые" Intel Core 13-го поколения оказались новыми

    Apple A16 Bionic разочаровал после тестов производительности в Geekbench

    8 сентября, 2022

    Флагманский Intel Core i9-13900K разогнан до 8 ГГц под жидким азотом

    TCL NXTPAPER 10S - планшет с защитой зрения на аппаратном уровне

    Apple представила AirPods Pro 2 с чипом H2 и увеличенным временем автономной работы

    7 сентября, 2022

    Россыпь новых часов от Apple: Watch Series 8, Watch SE второго поколения и Watch Ultra

    Apple официально представила серию iPhone 14, что нового?

    Известны цены на разные модели iPhone 14

    Выпущен Vivo Y75s 5G с тройной камерой на 64 МП и 12/256 Гбайт памяти

    6 сентября, 2022

    Ninestar празднует 21-й день рождения и делится «Ключом от дверей»

    Компания realme представляет мини-планшет realme Pad mini

    Представлены стильные недорогие смартфоны realme C30 и С31 c батареями на 5000 мАч

    На IFA 2022 Samsung показала умные разработки для комфортной жизни

    31 августа, 2022

    Ожидаемые характеристики NVIDIA GeForce RTX 4070: до 7680 ядер, 12 Гбайт памяти GDDR6X и 285 Вт

    Представлен Samsung Galaxy A04s с экраном на 90 Гц и тройной камерой на 50 Мп

    ССЫЛКИ