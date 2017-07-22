Появились новые слухи о грядущих видеокартах NVIDIA серии GeForce RTX 4090 и RTX 4080, которые выйдут в четвертом квартале 2022 года.
Последний слух о запуске исходит от старшего редактора Chiphell, nApoleon, который заявляет, что NVIDIA фактически опережает график со своими видеокартами серии GeForce RTX 40. Сообщается, что RTX 4090 действительно будет продемонстрирована на GTC 2022 и что карта будет выпущена в октябре. Интересно, что редактор также заявляет, что RTX 4080 также будет запущен через месяц после RTX 4090 в ноябре.
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 - запуск в октябре 2022 г.
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4080 - запуск в ноябре 2022 г.
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 - запуск в декабре 2022 г.
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060 - презентация на выставке CES 2023, январь
Но есть и еще новая информация, судя по всему, GeForce RTX 4080 получит два варианта: один вариант на 16 Гбайт, а другой - модель на 12 Гбайт. Мы слышали эти слухи и раньше, но, основываясь на предоставленных нам данных, похоже, что модель на 16 Гбайт будет иметь эталонную TGP 340 Вт, а модель на 12 Гбайт будет иметь эталонную TGP 285 Вт. Это может означать, что характеристики двух моделей будут сильно различаться.
Ожидается, что вариант NVIDIA GeForce RTX 4080 16 Гбайт GDDR6X будет использовать 12-слойную печатную плату, в то время как другой вариант, как сообщается, будет иметь конфигурацию 12 Гбайт видеопамяти GDDR6X и 10-слойную конструкцию печатной платы. Первая карта будет предназначена в первую очередь для AIC и эталонного дизайна, а вторая модель будет только вариантом AIC.
NVIDIA GeForce RTX 4080 12 Гбайт использует печатную плату, отличную от варианта RTX 4080 16 Гбайт. Теперь, если мы сравним это с линейкой NVIDIA GeForce RTX 3080, мы увидим, что у зеленой команды также было два варианта их предыдущей карты: одна с конфигурацией 10 Гбайт, выпущенная в 2020 году, и другая с памятью 12 Гбайт.
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4080 16 Гбайт и 12 Гбайт станут одними из первых видеокарт, помимо RTX 4090, которые будут выпущены для геймеров. На данный момент ожидается, что RTX 4090 будет запущен 22 октября, но презентация ожидается на основном мероприятии NVIDIA GTC в конце этого месяца.
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