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NVIDIA GeForce RTX 4090 выходит в октябре, а RTX 4080 - в ноябре

12 сентября 2022, 21:55




Появились новые слухи о грядущих видеокартах NVIDIA серии GeForce RTX 4090 и RTX 4080, которые выйдут в четвертом квартале 2022 года.

NVIDIA GeForce RTX 4090 выходит в октябре, а RTX 4080 - в ноябре


Последний слух о запуске исходит от старшего редактора Chiphell, nApoleon, который заявляет, что NVIDIA фактически опережает график со своими видеокартами серии GeForce RTX 40. Сообщается, что RTX 4090 действительно будет продемонстрирована на GTC 2022 и что карта будет выпущена в октябре. Интересно, что редактор также заявляет, что RTX 4080 также будет запущен через месяц после RTX 4090 в ноябре.

  • Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 - запуск в октябре 2022 г.

  • Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4080 - запуск в ноябре 2022 г.

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    • Но есть и еще новая информация, судя по всему, GeForce RTX 4080 получит два варианта: один вариант на 16 Гбайт, а другой - модель на 12 Гбайт. Мы слышали эти слухи и раньше, но, основываясь на предоставленных нам данных, похоже, что модель на 16 Гбайт будет иметь эталонную TGP 340 Вт, а модель на 12 Гбайт будет иметь эталонную TGP 285 Вт. Это может означать, что характеристики двух моделей будут сильно различаться.

    Ожидается, что вариант NVIDIA GeForce RTX 4080 16 Гбайт GDDR6X будет использовать 12-слойную печатную плату, в то время как другой вариант, как сообщается, будет иметь конфигурацию 12 Гбайт видеопамяти GDDR6X и 10-слойную конструкцию печатной платы. Первая карта будет предназначена в первую очередь для AIC и эталонного дизайна, а вторая модель будет только вариантом AIC.

    NVIDIA GeForce RTX 4090 выходит в октябре, а RTX 4080 - в ноябре


    NVIDIA GeForce RTX 4080 12 Гбайт использует печатную плату, отличную от варианта RTX 4080 16 Гбайт. Теперь, если мы сравним это с линейкой NVIDIA GeForce RTX 3080, мы увидим, что у зеленой команды также было два варианта их предыдущей карты: одна с конфигурацией 10 Гбайт, выпущенная в 2020 году, и другая с памятью 12 Гбайт.

    Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4080 16 Гбайт и 12 Гбайт станут одними из первых видеокарт, помимо RTX 4090, которые будут выпущены для геймеров. На данный момент ожидается, что RTX 4090 будет запущен 22 октября, но презентация ожидается на основном мероприятии NVIDIA GTC в конце этого месяца.



    Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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