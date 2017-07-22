Примерно за месяц до официального анонса Intel раскрывает подробности о своих Raptor Lake 13-го поколения на своем Intel Tech Tour в Израиле.
Новый процессор Raptor Lake для настольных ПК будет на 15 % быстрее Alder Lake при однопоточных рабочих нагрузках и до 41 % быстрее при многопоточных рабочих нагрузках.
Кроме того, у Raptor Lake будет первый SKU, работающий на стандартной тактовой частоте до 6 ГГц. Intel также утверждает, что чип достигнет рекордной мировой частоты 8 ГГц, предположительно, с использованием жидкого азота. Кроме того, он должен работать на частоте 8,7 ГГц, чтобы по настоящему побить мировой рекорд. Скорее всего, это будет Core i9-13900KS.
Цель Intel ясна - получить право похвастаться перед грядущей серией AMD Ryzen 7000, которая будет иметь максимальную тактовую частоту 5,7 ГГц. Процессоры Intel 13-го поколения станут официальными в конце этого месяца и будут выпущены 20 октября. Они будут работать на Intel 7 - усовершенствованной версии 10-нм узла Alder Lake. Они будут поддерживать до 24 ядер и 32 потоков, до 8 производительных ядер и до 16 эффективных.
Raptor Lake-S будет представлять собой серию процессоров мощностью 65-125 Вт для настольных ПК, а Raptor-P - процессоров для ноутбуков мощностью 15-45 Вт. Ожидается поддержка твердотельных накопителей PCIe 5.0 M.2 и двухканальной памяти DDR5-5600.