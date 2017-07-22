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Apple A16 Bionic получил новые ядра с частотой до 3,46 ГГц

13 сентября 2022, 09:19




Apple использует такое же количество производительных и эффективных ядер в своем последнем A16 Bionic, как и в предыдущих выпусках. Однако новая SoC использует преимущества новых ядер, которые, вероятно, являются производными от улучшенной архитектуры.

Использование двух производительных и четырех энергоэффективных ядер было подходом Apple к чипсету, который она использует в своих iPhone. Его более дорогая линейка iPad теперь состоит из M1 с 8-ядерной конфигурацией процессора. Поскольку iPad больше по размеру, они могут вместить более крупные распределители тепла, которые эффективно рассеивают это тепло, в результате обеспечивая лучший контроль температуры. С iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max с процессором A16 Bionic у Apple нет такой роскоши, как лишнее пространство для отвода тепла.

Apple использует новые ядра в своем A16 Bionic


Но что у них действительно есть, так это ресурсы для дальнейшего улучшения своих чипсетов для iPhone. A16 Bionic массово производится на 4-нм архитектуре TSMC, и хотя это способствует достижению целей Apple в отношении «энергоэффективности», использование новых ядер также позволяет достичь этого. Согласно сообщению Longhorn в Twitter, сам чипсет носит кодовое название Crete, ядра производительности - Everest, а ядра эффективности - Sawtooth.

У A15 Bionic есть ядра с именами Avalanche и Blizzard, и, помимо различий в именах, производительные ядра в прошлом году могли достигать максимальной частоты 3,23 ГГц в оптимизированных условиях. Ядро A16 Bionic Everest может работать на частоте до 3,46 ГГц, что, естественно, приведет к повышению производительности, как показано в предыдущем тесте, где новейшая SoC от Apple превзошла A15 Bionic для одного ядра и на 14% улучшила производительность для нескольких ядер.

Но еще предстоит увидеть, какие ядра Apple использовала для графического процессора. A16 Bionic и A15 Bionic имеют одинаковое количество ядер GPU и Neural Engine.



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