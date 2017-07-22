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Видеокарта MSI Arc A380 обгоняет в тестах GTX 1650

13 сентября 2022, 14:27




Видеокарта MSI Arc A380 засветилась на фото и в тестах. Графический процессор Intel Arc начального уровня предлагается для рабочих станций DAIV.

Видеокарта MSI Arc A380 обгоняет GTX 1650 в тестах


DAIV Z3-A380 - одна из первых систем с графическим процессором MSI Arc A380 на борту. До сих пор никто специально не тестировал эту модель видеокарты с двумя небольшими вентиляторами.

Хотя это низкопрофильный графический процессор, на самом деле для него требуется два слота. Кронштейн ввода-вывода оснащен двумя разъемами: DP и HDMI, но не указаны версии, являются ли они HDMI 2.1 и DP 2.0. Эта модель работает с тактовой частотой 2450 МГц по умолчанию и частотой памяти 1937 МГц (15,5 Гбит/с). Как и в других моделях A380, здесь доступно только 8 ядер Xe и 6 Гбайт 96-битной памяти GDDR6.

Видеокарта MSI Arc A380 обгоняет GTX 1650 в тестах


A380 превосходит GeForce GTX 1650 в системе DEIV 4N (с мобильным процессором i7-1260P). В 3DMark Firestike и TimeSpy новинка быстрее на 10% и 39% соответственно. Это не то чтобы впечатляет, однако A380 не позиционируется как игровая модель.

Видеокарта MSI Arc A380 обгоняет GTX 1650 в тестах


Графические процессоры Intel A380 Alchemist обладают неплохими возможностями декодирования видео, которые были протестированы ITmedia. Это может быть ключевым моментом при выборе этой системы среди других. В конце концов, это рабочая станция/компьютер для бизнеса, а не игровая машина.

Система DAIV Z3-A380 оснащена процессором Intel Core i7-12700 и 32 Гбайт памяти DDR4. Это корпус Mid-Tower, в котором достаточно места для хранения жестких дисков. На боковой панели установлен большой вентилятор, обеспечивающий достаточный поток воздуха для MSI A380. Однако для TDP 75 Вт он не должен сильно нагреваться.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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