Менеджер по мобильным продуктам Xiaomi недавно сообщил, что компания готовит новый смартфон и теперь появляется все больше доказательств того, что это будет Xiaomi Civi 2 - преемник Xiaomi Civi, выпущенного ровно год назад.
Как сообщается, Xiaomi Civi 2 появится в этом месяце и выйдет он на чипе Snapdragon 7 Gen 1. Для справки, у Civi на борту был Snapdragon 778G, так что это выглядит логично. Телефон уже прошел проверку 3C в Китае с номером модели 2209129SC.
Китайский информатор сообщил, что телефон будет оснащен 6,56-дюймовой OLED-панелью с частотой обновления 120 Гц, до 12 Гбайт оперативной памяти и 256 Гбайт встроенной памяти UFS 3.1. Аккумулятор емкостью 4500 мАч будет поддерживать быструю зарядку на 67 Вт.
Устройство будет снимать на 50-мегапиксельную основную камеру с OIS, 8-мегапиксельную сверхширокую камеру и 2-мегапиксельную камеру, вероятно, для макросъемки.
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