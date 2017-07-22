Компания Infinix сообщает о запуске в России новых смартфонов: NOTE 12 PRO и HOT 12 PRO. Модели расширят ряд производительных устройств Infinix и должны удивить покупателей соотношением цены и качества. Сразу после старта продаж Infinix предложит скидки на новинки, можно будет сэкономить до 5000 рублей при покупке новинок.
Рекомендованная розничная цена на NOTE 12 PRO NFC 8 Гбайт RAM/256 Гбайт ROM составит 24 990 рублей, а на старте продаж - 19 990 рублей. HOT 12 PRO NFC 8 Гбайт RAM/128 Гбайт ROM обойдется в 17 990 рублей а на старте всего 14 990 рублей.
NOTE 12 PRO - первый смартфон на новом процессоре MediaTek Helio G99. За счет 6 нм техпроцесса он не только гарантирует высокую производительность устройства, но и энергоэффективность. Восьмиъядерный процессор включает в себя два высокопроизводительных ядра Arm Cortex-A76 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, а за графику отвечает Arm Mali G57.
У новинки 8 Гбайт оперативной памяти, с возможностью ее программного расширения до 13 Гбайт и встроенное хранилище на 256 Гбайт. Предусмотрена возможность добавить до 2 Тбайт с помощью карточки памяти, одновременно с использованием двух SIM-карт. Батарея на 5000 мАч позволит всегда оставаться на связи, поддерживается быстрая зарядка на 33 Вт.
NOTE 12 PRO снимает на 108-мегапиксельную камеру с сенсором Samsung S5KHM6. Смартфон получил тонкий корпус толщиной всего 7,8 мм. В России оба смартфона получат модули NFC.
Infinix HOT 12 PRO получил 6,6-дюймовый IPS экран с разрешением 720х1612 пикселей, частотой обновления 90 Гц и частотой дискретизации до 180 Гц в играх. А технология Sunlight обеспечит комфортное использование устройства днем при ярком солнечном свете.
Смартфон получил 8 Гбайт оперативной памяти, которые можно расширить до 13 Гбайт за счет доступного объема постоянной памяти. В роли процессора выступает Unisoc Tiger T616, которого должно хватать для игр и работы без лагов и подвисаний.
Смартфон снимает на 50 Мп со специальным режимом для ночной съемки. Большой аккумулятор на 5000 мАч позволит долго работать без подзарядки, а в комплекте есть блок на 18 Вт для быстрой зарядки.
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