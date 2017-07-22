DJI выпустила новую экшн-камеру Osmo Action 3, отказавшись от модульной конструкции Action 2. У новинки больше нет модульности и компактности второй версии. Она похожа на модель первого поколения, с форм-фактором, подобным GoPro.
Передний экран теперь сенсорный и его можно использовать для доступа к настройкам, что-то вроде модуля переднего экрана Action 2. Еще одним заимствованием является быстросъемная магнитная система крепления, которая в этой модели была усовершенствована.
Osmo Action 3 теперь поддерживает вертикальную съемку, что идеально подходит для таких платформ, как TikTok и Instagram. Камера получила большой 1/1,7-дюймовый сенсор и поддерживает видеосъемку до 4K со скоростью 120 кадров в секунду и сверхшироким углом обзора 155 градусов.
Есть превосходная стабилизация изображения DJI RockSteady, а камера водонепроницаема на глубине до 16 метров без дополнительного корпуса. Аккумулятор емкостью 1770 мАч обеспечивает до 160 минут записи без подзарядки.
Камера впервые поддерживает быструю зарядку: до 80 процентов зарядки всего за 18 минут, либо полная зарядка за 50 минут. Oso Action 3 готова к экстремальным погодным условиям и выдерживает температуру до -20 градусов по Цельсию, что идеально подходит для арктического приключения.
DJI Osmo Action 3 доступен сегодня в большинстве розничных продавцов DJI по цене 359 евро в базовой комплектации или 459 евро с двумя дополнительными батареями и многофункциональным чехлом для зарядки.