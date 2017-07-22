Samsung могут вернуться в Россию до конца этого года. Источники, близкие к компании рассказали об этом «Известиям». По словам одного из крупных ритейлеров, поставки могут возобновиться уже в октябре. Стоит отметить, что за время отсутствия доля Samsung заметно сократилась на российском рынке и корпорации придется отвоевывать ее по новой. Так, доля смартфонов в продажах с 30% до 9%.
На «сером» рынке тоже в курсе про такую возможность, а потому не заинтересованы во ввозе техники Samsung из-за того что официальные поставки вскоре могут быть возобновлены.
Один из поводов к разговорам о возвращении компании стало недавнее обновление российского сайта: на нем появились новые телефоны Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4.
За время своего отсутствия доля южнокорейского гиганта на нашем рынке заметно сократилась, хотя их и можно ввозить по параллельному импорту. Эксперты считают, что Samsung сможет довольно легко вернуть потерянную долю, по крайней мере, в премиальном сегменте. Но а пока ушедшие компании активно замещаются китайскими брендами. Так в пятерку самых популярных марок смартфонов вошла Tecno Mobile, а лидерами стали Xiaomi и realme.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO A96. Молодежный смартфон OPPO A96 получил яркий, но вместе с тем очень практичный дизайн и оказался оснащен качественным IPS-дисплеем с оптимальной диагональю 6,59 дюйма. Самой же сильной стороной гаджета стала его отличная автономность, удачно сочетающаяся с достаточно неплохой производительностью. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO A96: яркий, модный, молодежный".