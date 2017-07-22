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OPPO представляет Reno7: смартфон с уникальной камерой

15 сентября 2022, 11:59




OPPO представила новый смартфон Reno для российского рынка - Reno7. Новинка получила сверхчувствительный сенсор IMX709, микролинзу и портретную съемку Bokeh Flare, за счет чего Reno7 выходит на новый уровень мобильной фотографии. Также можно отметить аккумулятор емкостью 4500 мА·ч с быстрой зарядкой на 33 Вт. Reno7 можно будет купить в двух цветах: в черном и оранжевом, по текстуре напоминающем кожу.

Подробнее о камерах Reno7: основной модуль на 64 Мп, вторая на 2 Мп с эффектом боке и микролинза на 2 Мп с 15- или 30-кратным увеличением. Есть подсветка Orbit Light вокруг микролинзы, которая предназначена для более комфортного исследования микромира.

OPPO представляет Reno7: смартфон с уникальной камерой


Фронтальная камера на 32 Мп получила сенсор RGBW IMX709, матрица способна захватывать на 60% больше света, чем стандартные RGGB, при этом снижая уровень шума на 35%.

Предусмотрены функции обработки фотографий: портретная съемка Bokeh Flare, AI Scene Enhancement, а также AI Beautification, HDR-селфи, AI Palette, сверхчеткое изображение с разрешением 108 Мп и моментальная съемку для креативных портретов.

Reno7 получил корпус с блоком камер в ретро стиле и напоминает аудиокассету. У новинки плоские рамки, а его вес составляет всего 175 г. Толщина смартфона в оранжевом цвете - 7,54 мм, а в черном - 7,49 мм.

OPPO представляет Reno7: смартфон с уникальной камерой


На передней панели смартфона расположен 6,4-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 90 Гц. Экран сертифицирован Netflix HD/HDR, Amazon HDR и YouTube HD для воспроизведения видео в высоком качестве.

Мобильная платформа Qualcomm Snapdragon 680 4G обеспечивает смартфону высокую скорость работы и сбалансированное энергопотребление. Reno7 поставляется с 128 Гбайт постоянной и 8 Гбайт оперативной памяти. Благодаря использованию технологии расширения памяти, оперативная память может быть увеличена на 2, 3 или 5 Гбайт за счет выделенной постоянной памяти.

Смартфон OPPO Reno7 доступен в двух цветах: оранжевый и черный, стоимость новинки составляет 27 990 рублей.



Более подробную информацию о возможностях OPPO Reno7 можно узнать из нашего обзора.

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