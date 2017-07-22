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AMD Ryzen 9 7950X может работать на частоте 5,85 ГГц, но только с СЖО

15 сентября 2022, 15:55




В сети появилась подробная информация о тактовых частотах самого быстрого процессора AMD Zen 4, Ryzen 9 7950X с 16 ядрами. Для AMD Ryzen 9 7950X и максимальной тактовой частоты очень важным будет охлаждение. В прошлом месяце появилась информация о тактовых частотах процессоров AMD Ryzen 7000, а также о датах их запуска. Сегодня появилась дополнительная информация о процессоре AMD Ryzen 9 7950X.

AMD Ryzen 9 7950X может работать на частоте 5,85 ГГц, но только с СЖО


Пиковая частота процессора AMD Ryzen 9 7950X будет немного выше, чем 5,70 ГГц и очень важную роль здесь играет температура. В большинстве случаев процессор будет работать с тактовой частотой 5,70 ГГц, а достичь пиковой частоты можно только если у вас есть лучшее решение для охлаждения.

AMD Ryzen 9 7950X получит 16 ядер и 32 потока и будет иметь впечатляющую базовую частоту 4,5 ГГц и тактовую частоту в режиме Boost до 5,7 ГГц (5,85 ГГц F-Max), что должно сделать его на 200 МГц быстрее, чем Intel Alder Lake Core i9-12900KS с частотой Boost 5,5 ГГц.

Похоже, что AMD извлекает каждый возможный герц в рамках TDP 170 Вт (230 Вт PPT) для чипов Ryzen 9. Что касается кэш-памяти, то процессор поставляется с 80 Мбайт, из которых 64 Мбайт из L3 (32 Мбайт на CCD) и 16 Мбайт из L2 (1 Мбайт на ядро). Флагман будет стоить 699 долларов США, что означает, что он будет стоить немного выше, чем Core i9-12900K, предлагая значительный скачок производительности в многопоточных приложениях, таких как Chaos V-Ray, до + 57% и делает это с до +47% в в плане энергоэффективности.

AMD Ryzen 9 7950X может работать на частоте 5,85 ГГц, но только с СЖО


AMD сообщает, что Ryzen 9 7950X может достигать пиковой частоты 5,85 ГГц только в том случае, если его температура ниже 50 ° C, а выше 50 ° C, вы получите тактовую частоту 5,70 ГГц. Зная, насколько горячи бывают процессоры AMD Ryzen 7000, частота 5,70 ГГц будет использоваться в 90% чипов и только несколько конфигураций с нестандартным циклом или те, которые используют двухсторонние 420-мм комплекты AIO, смогут достичь этой золотой частоты 5,85 ГГц.

  • Базовая частота 7950X - 4,50 ГГц (стандартная)

  • Тактовая частота 7950X Boost - 5,70 ГГц (стандартная)

  • Пиковая частота 7950X - 5,85 ГГц (стандартная)

  • 7950X Boost (все ядра) - 5,10 ГГц (сток)


    • Но это только одноядерный пик, мы также знаем максимальное ускорение процессора по всем ядрам, которое оценивается в 5,1 ГГц. Частота процессора 5,1 ГГц - это максимальная частота всех ядер по умолчанию, но опять же, решающее значение имеет температура. При более высоких нагрузках, которые могут привести к повышению температуры, процессор будет работать немного ниже предела 5,1 ГГц. Более реалистичное ускорение для всех ядер должно составлять около 4,9-5,05 ГГц.

    Чтобы держать температуру под контролем, особенно в пределах ограниченного порога вам потребуется чудовищная конфигурация охлаждения. Ожидается, что при разгоне эти температуры будут расти и хотя у пользователей есть возможность настроить производительность с помощью пониженного напряжения или с отключенным CBP.



    Ранее редакция THG.ru опубликовала Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица. Как насчёт тех процессоров, которых нет в списке наших рекомендаций в обзоре "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка"? Стоит ли их покупать или нет? Сравнительная таблица поможет разобраться. Подробнее об этом читайте в статье "Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица"

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