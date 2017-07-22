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Представлен OPPO K10x: 6,59 дюймов 120 Гц, Snapdragon 695, до 12 Гбайт и 5000 мАч

16 сентября 2022, 10:11




OPPO анонсировала K10x, новый смартфон среднего класса из серии K. Он получил 6,59-дюймовый ЖК-экран с Full HD+ разрешением, частотой обновления 120 Гц и 16-мегапиксельной камерой в отверстии. Телефон оснащен процессором Octa-Core Snapdragon 695 SoC, до 12 Гбайт оперативной памяти и работает под управлением Android 12 с ColorOS 12.1.

Представлен OPPO K10x: 6,59 дюймов 120 Гц, Snapdragon 695, до 12 Гбайт и 5000 мАч


Новинка снимает на 64-мегапиксельную заднюю камеру, которой помогают 2-мегапиксельный датчик глубины резкости и 2-мегапиксельная макрокамера. У телефона есть боковой сканер отпечатков пальцев, аккумулятор емкостью 5000 мАч и поддержка быстрой зарядки 67 Вт.

Snapdragon 695 это 8-нм мобильная платформа (два ядра по 2,2 ГГц + шесть ядер Kryo 560 по 1,8 ГГц) с графическим процессором Adreno 619L. На выбор будут конфигурации с 6 Гбайт ОЗУ LPDDR4X с хранилищем 128 Гбайт (UFS 2.2) либо 8/256 Гбайт, хранилище расширяется картой памяти объемом до 1 Тбайт.

OPPO K10x работает на Android 12 с ColorOS 12.1, есть гибридный слот для двух SIM-карт (nano + nano/microSD). 64-мегапиксельная задняя камера получила диафрагму f/1,79 и светодиодную вспышку. Фронтальная камера на 16 Мп получила апертуру f/2.0.

Представлен OPPO K10x: 6,59 дюймов 120 Гц, Snapdragon 695, до 12 Гбайт и 5000 мАч


Размеры смартфона: 164,3×75,6×8,5 мм, вес 195 граммов. Есть поддержка 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.2, GPS/ГЛОНАСС/Beidou и порт USB Type-C.

OPPO K10x выпускается в цветах Aurora и Polar Black по цене 213 долларов за 8 Гбайт + 128 Гбайт, 242 доллара за 8 Гбайт + 256 Гбайт и 285 долларов для моделей 12 Гбайт + 256 Гбайт. Смартфон доступен для заказа и поступит в продажу в Китае с 22 сентября.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno7. OPPO Reno7 выделяется своим ярким, самобытным дизайном и может похвастаться энергоэффективным чипсетом, отличной селфи-камерой и камерой-микроскопом для съемки действительно миниатюрных объектов. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno7: микроскоп в кармане".

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