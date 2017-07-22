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При оптимизации Intel Arc A770 работает на частоте 2,7 ГГц в Hitman 3

16 сентября 2022, 14:54




Сотрудник Intel, Том «TAP» Петерсен был приглашен HotHardware на сеанс вопросов и ответов с их сообществом. Как обычно, Петерсен ответил на множество вопросов о видеокартах Arc и, как обычно, не стал комментировать дату выпуска.

a770


Безусловно, самая интересная часть была в самом конце, когда TAP раскрыл подробности о разгоне Arc A770. С некоторыми изменениями напряжения и регулировкой предела мощности видеокарта достигла стабильной тактовой частоты 2,7 ГГц. Официально графическая частота A770 составляет 2,1 ГГц, но во время игровых демонстраций она уже демонстрировалась с частотой 2,5 ГГц. Видеокарта подверглась быстрому андервольтингу и разгону в Hitman 3. Петерсен также подтвердил, что карта достигла энергопотребления 228 Вт, что всего на 3 Вт больше, чем официальный TBP.

При оптимизации Intel Arc A770 работает на частоте 2,7 ГГц в Hitman 3


Также были представлены новые слайды, включая подробную информацию о серии Limited Edition (собственный дизайн Intel) для графических процессоров A770 и A750. Обе карты оснащены графическим процессором ACM-G10, но первая будет иметь полные характеристики ядра и удвоенный объем памяти (16 Гбайт). Интересно, что обе модели будут иметь одинаковую мощность 225 Вт.

На веб-сайте Intel можно найти обновленную спецификацию серии настольных компьютеров Arc Alchemist. Intel теперь разделила A770 на модели 8 Гбайт и 16 Гбайт, которые, как теперь подтверждено, имеют разную тактовую частоту памяти (16 Гбит/с и 17,5 Гбит/с соответственно). Кроме того, Intel подтверждает TBP графического процессора среднего класса A580 на уровне 175 Вт. Тем не менее, полная линейка графических процессоров Arc для настольных ПК будет включать пять моделей без графических процессоров A310/A350.

При оптимизации Intel Arc A770 работает на частоте 2,7 ГГц в Hitman 3


Сейчас Intel перешла в режим молчания и ничего не говорят о возможной дате релиза. Однако весьма вероятно, что мы услышим больше о настольных ПК Arc на мероприятии Intel Innovation 27 сентября, когда компания собирается объявить о серии 13-го поколения «Raptor Lake». В конце концов, оба продукта предназначены для настольных компьютеров.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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