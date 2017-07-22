В сеть попали тесты 12-ядерного процессора AMD Ryzen 9 7900X, и он более чем на 30% быстрее своего предшественника в многопоточности и превосходит 16-ядерный флагман Core i9-12900K Alder Lake.
AMD Ryzen 9 7900X будет оснащен 12 ядрами и 24 потоками. Процессор имеет еще более высокую базовую тактовую частоту 4,7 ГГц и тактовую частоту с ускорением 5,6 ГГц для одного ядра. Он сохраняет свой TDP 170 Вт и получает 76 Мбайт кэш-памяти (64 Мбайт L3 + 12 Мбайт L2). Ryzen 9 7900X будет позиционироваться на том же уровне, что и AMD Ryzen 9 5900X, но с производительностью, которая сотрясет землю под Core i7-12700K.
AMD Ryzen 9 7900X был единственным чипом, который до сих пор не попал в тесты Geekbench 5. Что касается тестовой установки, то она состояла из материнской платы Gigabyte X670E AORUS Master с 32 Гбайт памяти DDR5.
Что касается производительности, то процессор набрал 2167 баллов в одноядерных и 18446 баллов в многоядерных тестах. Можно использовать Core i9-12900K и Ryzen 9 5900X для сравнения - Ryzen 9 7900X превосходит как однопоточные, так и многопоточные результаты, особенно своего предшественника, по сравнению с которым Zen 4 на 33% быстрее в многопоточных и на 30% быстрее в однопоточных результатах.
Intel Core i7-13700K опережает AMD Ryzen 9 7900X в многопоточности, но проигрывает в однопоточных тестах. Следует отметить, что Ryzen 9 7900X появится в продаже по цене 549 долларов США, что немного выше, чем 409 долларов, за которые продавался Core i7-12700K.
AMD будет иметь больше преимуществ в области энергоэффективности, а также долговечности своей платформы AM5, которую они продемонстрировали с AM4. Процессоры AMD Ryzen 7000 и платформа AM5 поступят в продажу 27 сентября.