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Ребрендинг на грани: Intel выпустит "Процессор" вместо Pentium и Celeron

17 сентября 2022, 11:31




Intel избавится от брендов Celeron и Pentium в процессорах для ноутбуков 2023 года, теперь они будут называться просто "Процессор". Компания вносит «небольшую» корректировку в названия своих продуктов. Оба известных бренда перестанут использоваться, по крайней мере, в ноутбуках следующего поколения.

Intel продолжит использовать бренды Core, Evo и vPro Processor вместе с этим новым названием продукта. Это попытка оптимизировать продукты и, вероятно, результат постепенного увеличения количества ядер.

Ребрендинг от Intel: «процессор» вместо Pentium и Celeron для ноутбуков


В настоящее время неясно, как отдельные названия SKU или архитектура ЦП будут различаться в рамках новых «Процессоров Intel». Это должно стать ясно, как только будут выпущены новые бюджетные процессоры для ноутбуков.

Объявление Intel было сделано всего через неделю после того, как AMD представила название своего нового продукта Ryzen на 2023 год и далее. Это обновление также затрагивает только мобильные процессоры.

«Будь то работа или развлечения, важность ПК становится все более очевидной, поскольку бурный темп технологического развития продолжает формировать мир. Корпорация Intel стремится внедрять инновации на благо пользователей и наши семейства процессоров начального уровня сыграли решающую роль в повышении стандарта ПК во всех ценовых категориях. Новый бренд процессоров Intel упростит наши предложения, чтобы пользователи могли сосредоточиться на выборе процессора, соответствующего их потребностям» - Джош Ньюман, вице-президент Intel и временно исполняющий обязанности генерального директора мобильных клиентских платформ.

Благодаря новой оптимизированной архитектуре Intel продолжит уделять особое внимание своим флагманским брендам: Intel Core, Intel Evo и Intel vPro. Кроме того, это обновление упорядочивает предложения брендов в разных сегментах ПК, чтобы обеспечить и улучшить взаимодействие Intel с клиентами по ценностному предложению каждого продукта, а также упростить процесс покупки для клиентов.

О процессоре Intel: "Процессор" Intel будет служить торговой маркой для нескольких семейств процессоров, помогая потребителям упростить процесс покупки продукта. Intel продолжит предоставлять те же продукты и преимущества в разных ценовых сегментах. Бренд оставляет неизменными текущие предложения продуктов Intel и планы развития продуктов Intel.



Ранее редакция THG.ru опубликовала Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица. Как насчёт тех процессоров, которых нет в списке наших рекомендаций в обзоре "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка"? Стоит ли их покупать или нет? Сравнительная таблица поможет разобраться. Подробнее об этом читайте в статье "Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица"

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