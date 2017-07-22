Недавно Apple выпустила iPhone 14 и вместе с ним дебютировала функция экстренного вызова, называемая спутниковой связью. С помощью этой функции пользователи iPhone, по-видимому, могут установить соединение со спутниками и сделать экстренный вызов, когда нет покрытия сотового сигнала. Huawei представила аналогичную функцию в своей серии Mate 50. И похоже, что Samsung также обеспечит спутниковую связь для будущих устройств Galaxy.
По словам информатора Риччоло, Samsung планирует внедрить функцию спутниковой связи в свои будущие устройства Galaxy. Неясно, будет ли эта экстренная функция доступна на смартфонах Galaxy S23.
Как уже упоминалось, Apple представила функцию спутникового подключения в серии iPhone 14. Интересно, что эта функция не будет доступна до ноября и пока будет работать только в США и Канаде. Тем не менее, ходят слухи, что Apple планирует представить эту функцию в других странах уже в конце этого года.
Стоит отметить, что первой такую функцию представила Huawei, а не Apple. По словам китайской компании, смартфоны Mate 50 и Mate 50 Pro позволят пользователям отправлять короткие текстовые сообщения через глобальную китайскую спутниковую сеть BeiDou, что позволит общаться в районах без сети.
Что касается Apple, компания использует сеть Globalstar для своей функции Emergency SOS на iPhone 14 и будущих iPhone. Мы не уверены, какую услугу будет использовать Samsung, но, вероятно, это не Globalstar, поскольку Apple уже использует 85% своей текущей пропускной способности сети.
Обратите внимание, что функция спутниковой связи - это всего лишь слух, и Samsung пока официально не подтвердила никаких подробностей.