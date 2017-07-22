РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

EVGA уходит с рынка видеокарт из-за проблем с NVIDIA

17 сентября 2022, 20:28




EVGA объявила о выходе с рынка видеокарт и в качестве причины назвала натянутые отношения с NVIDIA. Новость была подробно описана JayzTwoCents и Gamers Nexus. Оба из них, как сообщается, встречались с EVGA по поводу объявления компании и причинах такого решения.

По словам JayzTwoCents, «быть партнером NVIDIA очень сложно». Но даже с полным уходом EVGA с рынка графических процессоров компания никуда не денется. Сообщается, что она сосредоточится на других категориях продуктов, в которых компания уже присутствует. Возможно, блоки питания, которые, по словам Джей, являются «страстью» компании. EVGA также производит небольшой ассортимент игровых периферийных устройств, таких как клавиатуры и мыши, а также такие продукты, как материнские платы, карты захвата, звуковые карты и даже некоторые процессорные кулеры с обратной связью и игровые корпуса.

EVGA уходит с рынка видеокарт из-за проблем с NVIDIA


Джей также отмечает, что EVGA не заинтересована в продаже компании, а также отмечает, что у EVGA очень низкие накладные расходы. Так что с EVGA все будет в порядке. Так почему раскол?

Во время встречи с генеральным директором EVGA Эндрю Ханом JayzTwoCents заявил, что Хан упомянул несколько вещей, которые привели к этому моменту. Некоторые из ключевых выводов включают в себя то, что NVIDIA держит своих партнеров в неведении относительно более чем нескольких важных деталей производства видеокарт. Например, сколько акций будет выделено партнерам, какие будут цены, какова официальная дата запуска и так далее.

Еще одним важным фактором, повлиявшим на решение EVGA о разрыве партнерства, является то, что NVIDIA якобы занижает цены своих партнеров. Все это кажется очень сложным для продолжения работы подразделения по производству видеокарт.

Сообщается также, что NVIDIA какое-то время была «очень строгой» со своими партнерами, когда дело доходит до особенностей сборки. Это привело к меньшему количеству настроек. В целом, это не столь интересно для игровых ПК и потребителей-энтузиастов.

EVGA также собирается придержать некоторые запасы, чтобы убедиться, что она может покрыть RMA и гарантии в случае возникновения этих проблем. В конце концов, видеокарты EVGA скоро исчезнут. А это значит, что вам придется планировать выбор другой марки, если вы надеетесь перейти на карту 40-й серии от EVGA.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • При оптимизации Intel Arc A770 работает на частоте 2,7 ГГц в Hitman 3
  • Видеокарта MSI Arc A380 обгоняет в тестах GTX 1650
  • NVIDIA GeForce RTX 4090 выходит в октябре, а RTX 4080 - в ноябре
  • По слухам, NVIDIA GeForce RTX 4060 будет медленнее RTX 3070 Ti
  • Объявлены характеристики видеокарт Intel Arc A

    • предыдущая новость
    Будущие смартфоны Samsung могут получить спутниковую связь

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Обзор смартфона OPPO Reno7: микроскоп в кармане Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Обзор и тестирование блока питания Cooler Master XG750 Plus Platinum Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка
    Лучший монитор Обзор смартфона OPPO Reno7 Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Обзор блока питания Cooler Master XG750 Plus Platinum Лучший процессорный кулер
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    17 сентября, 2022

    EVGA уходит с рынка видеокарт из-за проблем с NVIDIA

    Будущие смартфоны Samsung могут получить спутниковую связь

    Ребрендинг на грани: Intel выпустит "Процессор" вместо Pentium и Celeron

    16 сентября, 2022

    12-ядерный AMD Ryzen 9 7900X обходит Intel Core i9-12900K в тестах

    При оптимизации Intel Arc A770 работает на частоте 2,7 ГГц в Hitman 3

    Представлен OPPO K10x: 6,59 дюймов 120 Гц, Snapdragon 695, до 12 Гбайт и 5000 мАч

    15 сентября, 2022

    AMD Ryzen 9 7950X может работать на частоте 5,85 ГГц, но только с СЖО

    OPPO представляет Reno7: смартфон с уникальной камерой

    Samsung хочет вернуться на российский рынок

    14 сентября, 2022

    DJI выпускает Osmo Action 3: 4K, 120 fps, два сенсорных экрана и вертикальная съемка

    Запуск Infinix NOTE 12 PRO и HOT 12 PRO в России

    Xiaomi Civi 2 на Snapdragon 7 Gen 1 выйдет в сентябре

    13 сентября, 2022

    Видеокарта MSI Arc A380 обгоняет в тестах GTX 1650

    Apple A16 Bionic получил новые ядра с частотой до 3,46 ГГц

    12 сентября, 2022

    Intel Raptor Lake 13-го поколения побьет мировой рекорд в 8 ГГц

    NVIDIA GeForce RTX 4090 выходит в октябре, а RTX 4080 - в ноябре

    Известны емкости батарей Apple iPhone 14 серии

    11 сентября, 2022

    16 сентября Infinix представит телевизоры ZERO 55 QLED 4K и 50X3 4K

    10 сентября, 2022

    По слухам, NVIDIA GeForce RTX 4060 будет медленнее RTX 3070 Ti

    Утечка характеристик Honor X40

    ССЫЛКИ