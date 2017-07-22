EVGA объявила о выходе с рынка видеокарт и в качестве причины назвала натянутые отношения с NVIDIA. Новость была подробно описана JayzTwoCents и Gamers Nexus. Оба из них, как сообщается, встречались с EVGA по поводу объявления компании и причинах такого решения.
По словам JayzTwoCents, «быть партнером NVIDIA очень сложно». Но даже с полным уходом EVGA с рынка графических процессоров компания никуда не денется. Сообщается, что она сосредоточится на других категориях продуктов, в которых компания уже присутствует. Возможно, блоки питания, которые, по словам Джей, являются «страстью» компании. EVGA также производит небольшой ассортимент игровых периферийных устройств, таких как клавиатуры и мыши, а также такие продукты, как материнские платы, карты захвата, звуковые карты и даже некоторые процессорные кулеры с обратной связью и игровые корпуса.
Джей также отмечает, что EVGA не заинтересована в продаже компании, а также отмечает, что у EVGA очень низкие накладные расходы. Так что с EVGA все будет в порядке. Так почему раскол?
Во время встречи с генеральным директором EVGA Эндрю Ханом JayzTwoCents заявил, что Хан упомянул несколько вещей, которые привели к этому моменту. Некоторые из ключевых выводов включают в себя то, что NVIDIA держит своих партнеров в неведении относительно более чем нескольких важных деталей производства видеокарт. Например, сколько акций будет выделено партнерам, какие будут цены, какова официальная дата запуска и так далее.
Еще одним важным фактором, повлиявшим на решение EVGA о разрыве партнерства, является то, что NVIDIA якобы занижает цены своих партнеров. Все это кажется очень сложным для продолжения работы подразделения по производству видеокарт.
Сообщается также, что NVIDIA какое-то время была «очень строгой» со своими партнерами, когда дело доходит до особенностей сборки. Это привело к меньшему количеству настроек. В целом, это не столь интересно для игровых ПК и потребителей-энтузиастов.
EVGA также собирается придержать некоторые запасы, чтобы убедиться, что она может покрыть RMA и гарантии в случае возникновения этих проблем. В конце концов, видеокарты EVGA скоро исчезнут. А это значит, что вам придется планировать выбор другой марки, если вы надеетесь перейти на карту 40-й серии от EVGA.
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