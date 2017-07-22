Vivo дополнила свою серию Y, представив Y52t. Он оснащен процессором Dimensity 700 SoC, 6,51-дюймовым ЖК-дисплеем с HD+ разрешением и работает под управлением OriginOS Ocean на базе Android 12.
Vivo Y52t предлагает 8 Гбайт оперативной памяти и два варианта хранения - 128 Гбайт и 256 Гбайт. Также есть слот для карт памяти microSD для расширения памяти до 1 Тбайт.
Для фотосъемки у vivo Y52t есть три камеры - 8-мегапиксельная для селфи на передней панели и 13-мегапиксельная основная камера на задней панели, а также 2-мегапиксельная макрокамера. Емкость батареи 5000 мАч, заряжается она через порт USB Type-C с мощностью до 10 Вт.
Остальные особенности vivo Y52t включают 3,5-мм разъем для наушников, боковой сканер отпечатков пальцев и поддержка 5G.
Vivo Y52t доступен в трех цветовых вариантах и поступит в продажу в Китае с 19 сентября на официальном сайте vivo. Версия на 8 Гбайт/128 Гбайт стоит 200 долларов, а модель на 8 Гбайт/256 Гбайт - 230 долларов.