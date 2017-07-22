РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Представлен vivo Y52t: Dimensity 700, 6,51 дюйма и батарея на 5000 мАч

18 сентября 2022, 18:10




Vivo дополнила свою серию Y, представив Y52t. Он оснащен процессором Dimensity 700 SoC, 6,51-дюймовым ЖК-дисплеем с HD+ разрешением и работает под управлением OriginOS Ocean на базе Android 12.

Vivo Y52t предлагает 8 Гбайт оперативной памяти и два варианта хранения - 128 Гбайт и 256 Гбайт. Также есть слот для карт памяти microSD для расширения памяти до 1 Тбайт.

Представлен vivo Y52t: Dimensity 700, 6,51 дюйма и батарея на 5000 мАч


Для фотосъемки у vivo Y52t есть три камеры - 8-мегапиксельная для селфи на передней панели и 13-мегапиксельная основная камера на задней панели, а также 2-мегапиксельная макрокамера. Емкость батареи 5000 мАч, заряжается она через порт USB Type-C с мощностью до 10 Вт.

Остальные особенности vivo Y52t включают 3,5-мм разъем для наушников, боковой сканер отпечатков пальцев и поддержка 5G.

Представлен vivo Y52t: Dimensity 700, 6,51 дюйма и батарея на 5000 мАч


Vivo Y52t доступен в трех цветовых вариантах и ​​поступит в продажу в Китае с 19 сентября на официальном сайте vivo. Версия на 8 Гбайт/128 Гбайт стоит 200 долларов, а модель на 8 Гбайт/256 Гбайт - 230 долларов.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno7. OPPO Reno7 выделяется своим ярким, самобытным дизайном и может похвастаться энергоэффективным чипсетом, отличной селфи-камерой и камерой-микроскопом для съемки действительно миниатюрных объектов. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno7: микроскоп в кармане".

Читайте также:

  • Будущие смартфоны Samsung могут получить спутниковую связь
  • Представлен OPPO K10x: 6,59 дюймов 120 Гц, Snapdragon 695, до 12 Гбайт и 5000 мАч
  • OPPO представляет Reno7: смартфон с уникальной камерой
  • Запуск Infinix NOTE 12 PRO и HOT 12 PRO в России
  • Xiaomi Civi 2 на Snapdragon 7 Gen 1 выйдет в сентябре

    • предыдущая новость
    EVGA уходит с рынка видеокарт из-за проблем с NVIDIA

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Обзор смартфона OPPO Reno7: микроскоп в кармане Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Обзор и тестирование блока питания Cooler Master XG750 Plus Platinum Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка
    Лучший монитор Обзор смартфона OPPO Reno7 Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Обзор блока питания Cooler Master XG750 Plus Platinum Лучший процессорный кулер
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    18 сентября, 2022

    Представлен vivo Y52t: Dimensity 700, 6,51 дюйма и батарея на 5000 мАч

    17 сентября, 2022

    EVGA уходит с рынка видеокарт из-за проблем с NVIDIA

    Будущие смартфоны Samsung могут получить спутниковую связь

    Ребрендинг на грани: Intel выпустит "Процессор" вместо Pentium и Celeron

    16 сентября, 2022

    12-ядерный AMD Ryzen 9 7900X обходит Intel Core i9-12900K в тестах

    При оптимизации Intel Arc A770 работает на частоте 2,7 ГГц в Hitman 3

    Представлен OPPO K10x: 6,59 дюймов 120 Гц, Snapdragon 695, до 12 Гбайт и 5000 мАч

    15 сентября, 2022

    AMD Ryzen 9 7950X может работать на частоте 5,85 ГГц, но только с СЖО

    OPPO представляет Reno7: смартфон с уникальной камерой

    Samsung хочет вернуться на российский рынок

    14 сентября, 2022

    DJI выпускает Osmo Action 3: 4K, 120 fps, два сенсорных экрана и вертикальная съемка

    Запуск Infinix NOTE 12 PRO и HOT 12 PRO в России

    Xiaomi Civi 2 на Snapdragon 7 Gen 1 выйдет в сентябре

    13 сентября, 2022

    Видеокарта MSI Arc A380 обгоняет в тестах GTX 1650

    Apple A16 Bionic получил новые ядра с частотой до 3,46 ГГц

    12 сентября, 2022

    Intel Raptor Lake 13-го поколения побьет мировой рекорд в 8 ГГц

    NVIDIA GeForce RTX 4090 выходит в октябре, а RTX 4080 - в ноябре

    Известны емкости батарей Apple iPhone 14 серии

    11 сентября, 2022

    16 сентября Infinix представит телевизоры ZERO 55 QLED 4K и 50X3 4K

    10 сентября, 2022

    По слухам, NVIDIA GeForce RTX 4060 будет медленнее RTX 3070 Ti

    ССЫЛКИ