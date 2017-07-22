В сеть попали изображения флагманской видеокарты RTX 4090. NVIDIA собирается анонсировать свой графический процессор уже через пару часов. Многим было интересно, как же будет выглядеть новинка от NVIDIA.
На полученном изображении Дженсен Хуанг (CEO Intel) держит в руках RTX 4090 Founders Edition с тремя слотами и двумя вентиляторами (как и у RTX 3090 Ti). Как и ожидалось, на карте появился новый логотип RTX с новым шрифтом NVIDIA, который уже был замечен на просочившихся фотографиях упаковки, а также на веб-сайте компании.
Кроме того, у видеокарты следующего поколения осевой вентилятор явно больше, чем у модели Ampere и он идеально соответствует утечке, связанной с RTX 4080, случившейся несколько недель назад.
Говорится, что RTX 4090 получит графический процессор AD102 с 16384 ядрами CUDA, 24 Гбайт памяти GDDR6X и TDP по умолчанию 450 Вт. Эта флагманская модель будет анонсирована вместе с картами RTX 4080 16 Гбайт и 12 Гбайт, которые должны получить графические процессоры AD103 и AD104 соответственно.
NVIDIA держит партнеров и прессу в неведении, когда речь заходит о ценах и датах выпуска. Тем не менее, на данный момент нет необходимости спекулировать, потому что все это уже скоро будет подтверждено - как только начнется трансляция.
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