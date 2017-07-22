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Рокировка от Intel: N100 и N200 вместо Celeron и Pentium

20 сентября 2022, 15:18




Недавно Intel объявила об отказе от своих известных брендов Pentium и Celeron в пользу более простой, но и более неоднозначной серии «процессоров Intel».

Рокировка от Intel: N100 и N200 вместо Celeron и Pentium


Похоже, что первые мобильные процессоры «следующего поколения», основанные на этой новой схеме именования, уже были обнаружены в недавней утечке. Coelacanth's Dream обнаружил загрузочные записи с необъявленными процессорами Alder Lake-N со следующими именами:

  • Intel(R) N100 (семейство: 0x6, модель: 0xbe, степпинг: 0x0)

  • Intel(R) N200 (семейство: 0x6, модель: 0xbe, степпинг: 0x0)


    • Судя по всему эти два семейства заменят Pentium и Celeron. Новые семейства SKU, скорее всего, будут называться Intel Processor N100 и N200. Это означает, что мы можем видеть такие SKU, как N110, N150, N250 и так далее, но в то же время можно задаться вопросом, как будут дифференцироваться поколение процессоров (в данном случае 12-е поколение Alder Lake). Кажется, на данный момент невозможно ответить на этот вопрос.

    Стоит отметить, что Alder Lake-N - это серия ЦП с низким энергопотреблением, оснащенная только 8 эффективными ядрами и без производительных двухпоточных ядер. Они должны работать в диапазоне мощности от 9 до 15 Вт по умолчанию для ультратонких ноутбуков/планшетов. Coelacanth's предполагает, что N100/N200 могут быть четырехъядерными и четырехпоточными SKU с графикой Gen12 GT1 и 32 модулями.

    Новое название Intel будет включено в линейку ноутбуков 2023 года, поэтому, предположительно, N100/N200 Alder Lake-N будет предлагаться вместе с мощной игровой серией Core 13-го поколения.



    Ранее редакция THG.ru опубликовала Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица. Как насчёт тех процессоров, которых нет в списке наших рекомендаций в обзоре "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка"? Стоит ли их покупать или нет? Сравнительная таблица поможет разобраться. Подробнее об этом читайте в статье "Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица"

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