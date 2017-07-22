Недавно Intel объявила об отказе от своих известных брендов Pentium и Celeron в пользу более простой, но и более неоднозначной серии «процессоров Intel».
Похоже, что первые мобильные процессоры «следующего поколения», основанные на этой новой схеме именования, уже были обнаружены в недавней утечке. Coelacanth's Dream обнаружил загрузочные записи с необъявленными процессорами Alder Lake-N со следующими именами:
Судя по всему эти два семейства заменят Pentium и Celeron. Новые семейства SKU, скорее всего, будут называться Intel Processor N100 и N200. Это означает, что мы можем видеть такие SKU, как N110, N150, N250 и так далее, но в то же время можно задаться вопросом, как будут дифференцироваться поколение процессоров (в данном случае 12-е поколение Alder Lake). Кажется, на данный момент невозможно ответить на этот вопрос.
Стоит отметить, что Alder Lake-N - это серия ЦП с низким энергопотреблением, оснащенная только 8 эффективными ядрами и без производительных двухпоточных ядер. Они должны работать в диапазоне мощности от 9 до 15 Вт по умолчанию для ультратонких ноутбуков/планшетов. Coelacanth's предполагает, что N100/N200 могут быть четырехъядерными и четырехпоточными SKU с графикой Gen12 GT1 и 32 модулями.
Новое название Intel будет включено в линейку ноутбуков 2023 года, поэтому, предположительно, N100/N200 Alder Lake-N будет предлагаться вместе с мощной игровой серией Core 13-го поколения.