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NVIDIA представляет GeForce RTX 4090/4080: RTX 4090 в продаже с 12 октября за 1599 долларов

20 сентября 2022, 21:41




NVIDIA официально представляет три новые видеокарты серии Ada GeForce RTX 40. Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг официально представил модели RTX 4090, RTX 4080 16 Гбайт и RTX 4080 12 Гбайт, первые SKU из графической серии следующего поколения под кодовым названием «Ada».

Флагманский графический процессор NVIDIA RTX 40 оснащен 76 миллиардами транзисторов и технологическим процессом TSMC 4N. Новая архитектура представляет ядро ​​RT 3-го поколения и тензорное ядро ​​4-го поколения. NVIDIA подтверждает, что Ada Lovelace поддерживает технологию масштабирования DLSS 3. Для потоковой передачи игр графические процессоры NVIDIA RTX 40 оснащены двумя кодировщиками AV1, поддерживающими запись до 8K 60 кадров в секунду.

NVIDIA представляет GeForce RTX 4090/4080: RTX 4090 в продаже с 12 октября за 1599 долларов


Новый флагман оснащен графическим процессором AD102-300 с 16384 ядрами CUDA и тактовой частотой до 2520 МГц. Это означает производительность 82,6 TFLOPS, что в 2,3 раза больше, чем у его предшественницы RTX 3090. Флагманский SKU на базе архитектуры Ada будет оснащен 24 Гбайт памяти GDDR6X с пиковой пропускной способностью 1 Тбайт/с. Эта новая карта потребует даже больше энергии, чем 3090 Ti, по крайней мере, на 100 Вт, при TDP по умолчанию 450 Вт.

NVIDIA подтверждает, что эта модель поступит в продажу 12 октября по цене 1599 долларов США. Представленная ниже версия Founders Edition представляет собой трехслотовую конструкцию с одним 16-контактным разъемом питания.

NVIDIA представляет GeForce RTX 4090/4080: RTX 4090 в продаже с 12 октября за 1599 долларов


Компания объявила о нескольких разработках своих партнеров, включая ZOTAC, Inno3D, Colorful, Palit, Gainward, Gigabyte, MSI и ASUS. Неудивительно, что в списке нет EVGA.

Дженсен Хуанг также анонсировал две видеокарты с одинаковым номером модели, но с разными характеристиками памяти и графического процессора. RTX 4080 16 Гбайт будет оснащен графическим процессором AD103 с 9728 ядрами CUDA, в общей сложности 16 Гбайт памяти GDDR6X с тактовой частотой 22,5 Гбит/с и TDP 320 Вт. Эта модель должна быть выпущена в ноябре по цене не менее 1199 долларов США.

NVIDIA представляет GeForce RTX 4090/4080: RTX 4090 в продаже с 12 октября за 1599 долларов


То, что должно было быть RTX 4070, представлено как RTX 4080 12 ГБайт. Этот SKU имеет графический процессор AD104 и 7680 ядер CUDA. Как следует из названия, в этой модели имеется 12 Гбайт памяти GDDR6X и TDP на уровне 285 Вт. NVIDIA установила цену на этот SKU в 899 долларов США.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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