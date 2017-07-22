NVIDIA официально представляет три новые видеокарты серии Ada GeForce RTX 40. Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг официально представил модели RTX 4090, RTX 4080 16 Гбайт и RTX 4080 12 Гбайт, первые SKU из графической серии следующего поколения под кодовым названием «Ada».
Флагманский графический процессор NVIDIA RTX 40 оснащен 76 миллиардами транзисторов и технологическим процессом TSMC 4N. Новая архитектура представляет ядро RT 3-го поколения и тензорное ядро 4-го поколения. NVIDIA подтверждает, что Ada Lovelace поддерживает технологию масштабирования DLSS 3. Для потоковой передачи игр графические процессоры NVIDIA RTX 40 оснащены двумя кодировщиками AV1, поддерживающими запись до 8K 60 кадров в секунду.
Новый флагман оснащен графическим процессором AD102-300 с 16384 ядрами CUDA и тактовой частотой до 2520 МГц. Это означает производительность 82,6 TFLOPS, что в 2,3 раза больше, чем у его предшественницы RTX 3090. Флагманский SKU на базе архитектуры Ada будет оснащен 24 Гбайт памяти GDDR6X с пиковой пропускной способностью 1 Тбайт/с. Эта новая карта потребует даже больше энергии, чем 3090 Ti, по крайней мере, на 100 Вт, при TDP по умолчанию 450 Вт.
NVIDIA подтверждает, что эта модель поступит в продажу 12 октября по цене 1599 долларов США. Представленная ниже версия Founders Edition представляет собой трехслотовую конструкцию с одним 16-контактным разъемом питания.
Компания объявила о нескольких разработках своих партнеров, включая ZOTAC, Inno3D, Colorful, Palit, Gainward, Gigabyte, MSI и ASUS. Неудивительно, что в списке нет EVGA.
Дженсен Хуанг также анонсировал две видеокарты с одинаковым номером модели, но с разными характеристиками памяти и графического процессора. RTX 4080 16 Гбайт будет оснащен графическим процессором AD103 с 9728 ядрами CUDA, в общей сложности 16 Гбайт памяти GDDR6X с тактовой частотой 22,5 Гбит/с и TDP 320 Вт. Эта модель должна быть выпущена в ноябре по цене не менее 1199 долларов США.
То, что должно было быть RTX 4070, представлено как RTX 4080 12 ГБайт. Этот SKU имеет графический процессор AD104 и 7680 ядер CUDA. Как следует из названия, в этой модели имеется 12 Гбайт памяти GDDR6X и TDP на уровне 285 Вт. NVIDIA установила цену на этот SKU в 899 долларов США.
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