AMD Mendocino уже почти здесь: AMD представила новую серию процессоров с низким энергопотреблением, предназначенных для бюджетных ноутбуков.
AMD Mendocino является частью серии 7020 (согласно новой схеме наименования продуктов AMD), что означает архитектуру ЦП Zen2 и 7-е поколение Ryzen. В отличие от Intel, которая недавно отказалась от брендов Pentium/Celeron, AMD по-прежнему будет использовать бренд Athlon для процессоров начального уровня.
Процессоры AMD 7020 имеют «улучшенное» ядро ЦП Zen2 на 6-нм узле. Самый быстрый SKU, известный как Ryzen 5 7520U, представляет собой 4-ядерную и 8-поточную модель с ускорением до 4,3 ГГц и базовой частотой 2,8 ГГц. Немного медленнее будет Ryzen 3 7320U, с повышенной частотой на 200 МГц ниже, а базовая на 400 МГц ниже. Наконец, Athlon Gold 7220U - это двухъядерный процессор с SMT и тактовой частотой до 3,7 ГГц (базовая 2,4 ГГц).
Все три процессора 7020 будут работать с TDP от 8 до 15 Вт, а время автономной работы составит до 12 часов. Согласно спецификациям, каждая модель получит встроенную графику RDNA2 Radeon 610M, скорее всего, с двумя вычислительными блоками.
AMD утверждает, что серия 7020 быстрая и безопасная, они оснащены Microsoft Pluton и «технологиями современной платформы», такими как пробуждение по голосу или быстрая зарядка. Компания подтверждает свои планы по запуску Mendocino в четвертом квартале этого года с такими продуктами, как Acer Aspire 3, Lenovo IdeaPad 1 или безымянный 17-дюймовый ноутбук от HP.