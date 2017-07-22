РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

AMD представляет Ryzen/Athlon 7020 «Mendocino» для ноутбуков

20 сентября 2022, 21:50




AMD Mendocino уже почти здесь: AMD представила новую серию процессоров с низким энергопотреблением, предназначенных для бюджетных ноутбуков.

AMD представляет Ryzen/Athlon 7020 «Mendocino» с 6-нм архитектурой Zen 2 и RDNA 2


AMD Mendocino является частью серии 7020 (согласно новой схеме наименования продуктов AMD), что означает архитектуру ЦП Zen2 и 7-е поколение Ryzen. В отличие от Intel, которая недавно отказалась от брендов Pentium/Celeron, AMD по-прежнему будет использовать бренд Athlon для процессоров начального уровня.

Процессоры AMD 7020 имеют «улучшенное» ядро ​​​​ЦП Zen2 на 6-нм узле. Самый быстрый SKU, известный как Ryzen 5 7520U, представляет собой 4-ядерную и 8-поточную модель с ускорением до 4,3 ГГц и базовой частотой 2,8 ГГц. Немного медленнее будет Ryzen 3 7320U, с повышенной частотой на 200 МГц ниже, а базовая на 400 МГц ниже. Наконец, Athlon Gold 7220U - это двухъядерный процессор с SMT и тактовой частотой до 3,7 ГГц (базовая 2,4 ГГц).

AMD представляет Ryzen/Athlon 7020 «Mendocino» с 6-нм архитектурой Zen 2 и RDNA 2


Все три процессора 7020 будут работать с TDP от 8 до 15 Вт, а время автономной работы составит до 12 часов. Согласно спецификациям, каждая модель получит встроенную графику RDNA2 Radeon 610M, скорее всего, с двумя вычислительными блоками.

AMD утверждает, что серия 7020 быстрая и безопасная, они оснащены Microsoft Pluton и «технологиями современной платформы», такими как пробуждение по голосу или быстрая зарядка. Компания подтверждает свои планы по запуску Mendocino в четвертом квартале этого года с такими продуктами, как Acer Aspire 3, Lenovo IdeaPad 1 или безымянный 17-дюймовый ноутбук от HP.



Ранее редакция THG.ru опубликовала Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица. Как насчёт тех процессоров, которых нет в списке наших рекомендаций в обзоре "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка"? Стоит ли их покупать или нет? Сравнительная таблица поможет разобраться. Подробнее об этом читайте в статье "Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица"

Читайте также:

  • Рокировка от Intel: N100 и N200 вместо Celeron и Pentium
  • Ребрендинг на грани: Intel выпустит "Процессор" вместо Pentium и Celeron
  • 12-ядерный AMD Ryzen 9 7900X обходит Intel Core i9-12900K в тестах
  • AMD Ryzen 9 7950X может работать на частоте 5,85 ГГц, но только с СЖО
  • Apple A16 Bionic получил новые ядра с частотой до 3,46 ГГц

    • предыдущая новость
    NVIDIA представляет GeForce RTX 4090/4080: RTX 4090 в продаже с 12 октября за 1599 долларов

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Обзор смартфона OPPO Reno7: микроскоп в кармане Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Обзор и тестирование блока питания Cooler Master XG750 Plus Platinum
    Лучшая оперативная память Лучший монитор Обзор смартфона OPPO Reno7 Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Обзор блока питания Cooler Master XG750 Plus Platinum
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    20 сентября, 2022

    AMD представляет Ryzen/Athlon 7020 «Mendocino» для ноутбуков

    NVIDIA представляет GeForce RTX 4090/4080: RTX 4090 в продаже с 12 октября за 1599 долларов

    Рокировка от Intel: N100 и N200 вместо Celeron и Pentium

    Эталонная NVIDIA GeForce RTX 4090 внешне почти не отличается от RTX 3090 Ti

    18 сентября, 2022

    Представлен vivo Y52t: Dimensity 700, 6,51 дюйма и батарея на 5000 мАч

    17 сентября, 2022

    EVGA уходит с рынка видеокарт из-за проблем с NVIDIA

    Будущие смартфоны Samsung могут получить спутниковую связь

    Ребрендинг на грани: Intel выпустит "Процессор" вместо Pentium и Celeron

    16 сентября, 2022

    12-ядерный AMD Ryzen 9 7900X обходит Intel Core i9-12900K в тестах

    При оптимизации Intel Arc A770 работает на частоте 2,7 ГГц в Hitman 3

    Представлен OPPO K10x: 6,59 дюймов 120 Гц, Snapdragon 695, до 12 Гбайт и 5000 мАч

    15 сентября, 2022

    AMD Ryzen 9 7950X может работать на частоте 5,85 ГГц, но только с СЖО

    OPPO представляет Reno7: смартфон с уникальной камерой

    Samsung хочет вернуться на российский рынок

    14 сентября, 2022

    DJI выпускает Osmo Action 3: 4K, 120 fps, два сенсорных экрана и вертикальная съемка

    Запуск Infinix NOTE 12 PRO и HOT 12 PRO в России

    Xiaomi Civi 2 на Snapdragon 7 Gen 1 выйдет в сентябре

    13 сентября, 2022

    Видеокарта MSI Arc A380 обгоняет в тестах GTX 1650

    Apple A16 Bionic получил новые ядра с частотой до 3,46 ГГц

    12 сентября, 2022

    Intel Raptor Lake 13-го поколения побьет мировой рекорд в 8 ГГц

    ССЫЛКИ