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М.Видео и Эльдорадо получили разрешения и запустят продажи iPhone 14 до конца недели

21 сентября 2022, 15:06




Группа М.Видео-Эльдорадо, первой среди крупных российских ритейлеров, в ассоциации РАТЭК, получили необходимые разрешения уполномоченных органов для законной продажи смартфонов новой линейки iPhone 14.
Продажи новинок, полученных в соответствии с российским законодательством, начнутся уже на этой неделе. Первыми свои телефоны получат покупатели, оформившие предзаказ.

М.Видео и Эльдорадо получили разрешения и запустят продажи iPhone 14 до конца недели


Смартфоны серии iPhone 14, продающиеся в М.Видео-Эльдорадо, являются оригинальными и произведены официально, с подтверждающими документами и сертификатами и заключением ФСБ России. Вся техника ритейлера прошла все нужные таможенные процедуры, с уплатой всех пошлин и налогов.

Обязательства по гарантии на iPhone 14 берет на себя М.Видео и Эльдорадо, клиенты также смогут сдавать или обменивать товар в ближайших магазинах сети (по чеку и паспорту в течение 30 дней с покупки). При этом за покупку традиционно будет начислен кэшбэк по программе лояльности.

По планам ритейлер сможет обеспечить новинками большинство покупателей, оформивших предзаказ, а часть смартфонов поступить в открытую продажу. При этом магазины продолжат пользоваться механикой предзаказа, чтобы клиенты получили возможность выбирать и получать интересующую версию и конфигурацию модели. Цена на iPhone 14 в данный момент начинается от 84 999 рублей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno7. OPPO Reno7 выделяется своим ярким, самобытным дизайном и может похвастаться энергоэффективным чипсетом, отличной селфи-камерой и камерой-микроскопом для съемки действительно миниатюрных объектов. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno7: микроскоп в кармане".

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