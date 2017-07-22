Группа М.Видео-Эльдорадо, первой среди крупных российских ритейлеров, в ассоциации РАТЭК, получили необходимые разрешения уполномоченных органов для законной продажи смартфонов новой линейки iPhone 14.
Продажи новинок, полученных в соответствии с российским законодательством, начнутся уже на этой неделе. Первыми свои телефоны получат покупатели, оформившие предзаказ.
Смартфоны серии iPhone 14, продающиеся в М.Видео-Эльдорадо, являются оригинальными и произведены официально, с подтверждающими документами и сертификатами и заключением ФСБ России. Вся техника ритейлера прошла все нужные таможенные процедуры, с уплатой всех пошлин и налогов.
Обязательства по гарантии на iPhone 14 берет на себя М.Видео и Эльдорадо, клиенты также смогут сдавать или обменивать товар в ближайших магазинах сети (по чеку и паспорту в течение 30 дней с покупки). При этом за покупку традиционно будет начислен кэшбэк по программе лояльности.
По планам ритейлер сможет обеспечить новинками большинство покупателей, оформивших предзаказ, а часть смартфонов поступить в открытую продажу. При этом магазины продолжат пользоваться механикой предзаказа, чтобы клиенты получили возможность выбирать и получать интересующую версию и конфигурацию модели. Цена на iPhone 14 в данный момент начинается от 84 999 рублей.