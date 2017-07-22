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Palit анонсирует GeForce RTX(R) 40 GameRock и GamingPro

21 сентября 2022, 17:21




Palit Microsystems Ltd. представляет видеокарты серии GeForce RTX 4090, GeForce RTX 4080 16 Гбайт и 12 Гбайт. Новые графические карты Palit получили эстетичный дизайн и эксклюзивные технологии в системе охлаждения.

Видеокарты серии GeForce RTX 40 на новой архитектуре NVIDIA Ada Lovelace третьего поколения RTX выделяются невероятной производительностью и предоставляют геймерам и создателям контента скачок в производительности, рендеринге и других возможностях. Этот прогресс открывает доступ к самым захватывающим игровым ощущениям, функциям искусственного интеллекта и ускорению ПО.

Palit анонсирует GeForce RTX(R) 40 GameRock и GamingPro


Palit GeForce RTX 40 GameRock продолжает кристаллический дизайн своего предшественника, предлагая пользователям новый уровень яркости и абсолютной темной силы. При ближайшем рассмотрении можно заметить мерцающие звезды, встроенные в черную поверхность кожуха системы охлаждения, что делает видеокарту изящным произведением искусства при выключенной ARGB подсветке и переливающимся калейдоскопом при включении подсветки. За счет технологии One Two Sync, подсветку можно синхронизировать с другими устройствами с поддержкой ARGB.

Palit GeForce RTX 40 оснащены новой системой охлаждения Gale Hunter Fan, ведь скачок производительности требует соответствующий уровень теплоотвода. Конструкция лопастей вентилятора Gale Talon и аэродинамические законцовки лопастей Winglet Fantail обеспечивают концентрированный воздушный поток для оптимальной аэродинамической производительности. Пластины радиатора Y Formula, отформованные с углами поворота, увеличивают площадь контакта и обеспечивают более плавный поток воздуха через радиатор. Композитные тепловые трубки и широкая испарительная камера обеспечивают достаточный теплоотвод с эффективным рассеиванием тепла.

GeForce RTX 4090 GameRock поставляется с рамой Anti-Gravity Plate и изысканной металлической пластиной на обратной стороне видеокарты, обеспечивающей дополнительную жесткость конструкции. Пластина на обратной стороне видеокарты получила гравировку и обработана для придания блеска во время изменении освещения.

Palit анонсирует GeForce RTX(R) 40 GameRock и GamingPro


Palit GeForce RTX 4080 16 Гбайт GameRock имеет, в основном, те же функции, что и RTX 4090 GameRock. Palit также выпускает версию GameRock OmniBlack для моделей GeForce RTX 4090 и RTX 4080 16 ГБ, она понравится тем, кто предпочитает чистый черный цвет без какой-либо подсветки.

В серии GeForce RTX 4080 12 Гбайт компания Palit представляет не только GameRock с черными кристаллами, но и модификацию GameRock Classic с отделкой прозрачно-белыми кристаллами.

Есть и вариант с классическим дизайном - серия Palit GamingPro. Не менее мощные, чем GameRock, видеокарты серии GamingPro также оснащены новыми эффективными системами охлаждения, в том числе с вентиляторами Gale Hunter, пластинами радиатора Y Formula и композитными тепловыми трубками, что позволяет этим моделям выполнять любые игровые и творческие задачи. GeForce RTX 4080 GamingPro 12 Гбайт сочетает металлический черный и серебристо-серый строгий индустриальный дизайн с поддержкой ARGB подсветки и легко впишется в любую конфигурацию ПК.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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