Рендеры грядущего OnePlus 11 Pro появились еще несколько дней назад, они раскрыли дизайн флагманского смартфона, включая ползунок предупреждений и брендинг Hasselblad. Теперь известный инсайдер Стив Хеммерстоффер (@onleaks) раскрыл ключевые характеристики смартфона.
Как и ожидалось, 11 Pro получит чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, который будет представлен на саммите Snapdragon Tech Summit 2022 в ноябре.
OnePlus 11 Pro, как и его предшественник, получит 6,7-дюймовый дисплей QHD+ разрешения, с AMOLED матрицей и 16-мегапиксельную камеру для селфи. Дисплей также включает в себя встроенный сканер отпечатков пальцев. Мобильная платформа Snapdragon 8 Gen 2 будет иметь до 16 Гбайт оперативной памяти и 256 Гбайт встроенной памяти.
Что касается фотографии, телефон может похвастаться круглым модулем камеры с тремя стрелками и логотипом Hasselblad в центре. На задней панели будет основной датчик на 50 МП, сверхширокоугольный объектив на 48 МП и телеобъектив на 32 МП с 2-кратным увеличением. Примечательно, что телефон, как ожидается, будет оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с возможностью быстрой зарядки SUPERVOOC мощностью до 100 Вт.
Кроме того, должны присутствовать такие функции, как Dolby Atmos, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS и разъем USB Type-C. OnePlus 11 Pro должен поставляться с Android 13.