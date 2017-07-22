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Утечка характеристик OnePlus 11 Pro: AMOLED, QHD, Snapdragon 8 Gen 2 и зарядка на 100 Вт

21 сентября 2022, 23:18




Рендеры грядущего OnePlus 11 Pro появились еще несколько дней назад, они раскрыли дизайн флагманского смартфона, включая ползунок предупреждений и брендинг Hasselblad. Теперь известный инсайдер Стив Хеммерстоффер (@onleaks) раскрыл ключевые характеристики смартфона.

Как и ожидалось, 11 Pro получит чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, который будет представлен на саммите Snapdragon Tech Summit 2022 в ноябре.

Утечка характеристик OnePlus 11 Pro: AMOLED, QHD+ 120 Гц, Snapdragon 8 Gen 2, 32 МП телеобъектив и зарядка на 100 Вт


OnePlus 11 Pro, как и его предшественник, получит 6,7-дюймовый дисплей QHD+ разрешения, с AMOLED матрицей и 16-мегапиксельную камеру для селфи. Дисплей также включает в себя встроенный сканер отпечатков пальцев. Мобильная платформа Snapdragon 8 Gen 2 будет иметь до 16 Гбайт оперативной памяти и 256 Гбайт встроенной памяти.

Что касается фотографии, телефон может похвастаться круглым модулем камеры с тремя стрелками и логотипом Hasselblad в центре. На задней панели будет основной датчик на 50 МП, сверхширокоугольный объектив на 48 МП и телеобъектив на 32 МП с 2-кратным увеличением. Примечательно, что телефон, как ожидается, будет оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с возможностью быстрой зарядки SUPERVOOC мощностью до 100 Вт.

Кроме того, должны присутствовать такие функции, как Dolby Atmos, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS и разъем USB Type-C. OnePlus 11 Pro должен поставляться с Android 13.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno7. OPPO Reno7 выделяется своим ярким, самобытным дизайном и может похвастаться энергоэффективным чипсетом, отличной селфи-камерой и камерой-микроскопом для съемки действительно миниатюрных объектов. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno7: микроскоп в кармане".

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