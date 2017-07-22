Запуск процессора AMD Ryzen 9 7950X ожидается на следующей неделе, но сама красная команда уже побила несколько больших мировых рекордов в тестах со своим флагманом.
AMD Ryzen 9 7950X достигает мировых рекордов в четырех бенчмарках с разгоном до 5,5 ГГц при стандартном охлаждении. Процессор AMD Ryzen 9 7950X, безусловно, сегодня стал звездой, впервые получив идеальную оценку 10/10 в своем первом предварительном обзоре SiSoftware, а теперь и побив четыре мировых рекорда. HotHardware удалось получить некоторые сочные данные от собственной команды AMD XOC, которая использовала флагман и протестировала его со стандартным жидкостным кулером (280-мм Corsair AIO), чтобы разогнать его до 5,5 ГГц для всех ядер. Имея всего 5,5 ГГц, чип смог превзойти предыдущие мировые рекорды и занять первые места. Ниже приведен список тестов, в которых чип обеспечил победу:
С этой оценкой AMD Ryzen 9 7950X с тактовой частотой 5,5 ГГц (все ядра) быстрее, чем Ryzen 9 5950X с тактовой частотой в 6,0 ГГц (все ядра). Это показывает увеличение IPC на 13-14% по сравнению с архитектурой Zen 3, что, безусловно, впечатляет. Процессор смог достичь температуры до 108 °C, но, поскольку это находится в пределах предела 115 °C TjMax, но для длительного использования рекомендуется использовать кулер получше или выбрать охлаждение помощнее.
Процессор будет иметь впечатляющую базовую частоту 4,5 ГГц и тактовую частоту в режиме Boost до 5,7 ГГц (5,85 ГГц F-Max), что должно сделать его на 200 МГц быстрее, чем Intel Alder Lake Core i9-12900KS с частотой Boost 5,5 ГГц. При запуске процессор будет стоить 699 долларов США.