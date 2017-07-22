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AMD Ryzen 9 7950X установил мировой рекорд в четырех тестах со стандартным охлаждением

22 сентября 2022, 11:56




Запуск процессора AMD Ryzen 9 7950X ожидается на следующей неделе, но сама красная команда уже побила несколько больших мировых рекордов в тестах со своим флагманом.

AMD Ryzen 9 7950X установил мировой рекорд в четырех тестах со стандартным охлаждением


AMD Ryzen 9 7950X достигает мировых рекордов в четырех бенчмарках с разгоном до 5,5 ГГц при стандартном охлаждении. Процессор AMD Ryzen 9 7950X, безусловно, сегодня стал звездой, впервые получив идеальную оценку 10/10 в своем первом предварительном обзоре SiSoftware, а теперь и побив четыре мировых рекорда. HotHardware удалось получить некоторые сочные данные от собственной команды AMD XOC, которая использовала флагман и протестировала его со стандартным жидкостным кулером (280-мм Corsair AIO), чтобы разогнать его до 5,5 ГГц для всех ядер. Имея всего 5,5 ГГц, чип смог превзойти предыдущие мировые рекорды и занять первые места. Ниже приведен список тестов, в которых чип обеспечил победу:

  • Cinebench R23 - 40 498

  • 5,40 ГГц - ASROCK X670E Taichi - Kingston DDR5, 32 Гбайт

  • Cinebench R20 - 15 771

  • 5,35 ГГц - GIGABYTE X670E AORUS Master - G.SKILL DDR5, 32 Гбайт

  • Cinebench R15 - 6900

  • 5,50 ГГц - ASUS ROG Crosshair X670E Hero - G.SKILL DDR5, 16 Гбайт

  • 7-Zip - 228 992 MIPS

  • 5,45 ГГц - MSI MEG X670E ACE - Corsair DDR5, 32 Гбайт


    • AMD Ryzen 9 7950X установил мировой рекорд в четырех тестах со стандартным охлаждением


    С этой оценкой AMD Ryzen 9 7950X с тактовой частотой 5,5 ГГц (все ядра) быстрее, чем Ryzen 9 5950X с тактовой частотой в 6,0 ГГц (все ядра). Это показывает увеличение IPC на 13-14% по сравнению с архитектурой Zen 3, что, безусловно, впечатляет. Процессор смог достичь температуры до 108 °C, но, поскольку это находится в пределах предела 115 °C TjMax, но для длительного использования рекомендуется использовать кулер получше или выбрать охлаждение помощнее.

    AMD Ryzen 9 7950X установил мировой рекорд в четырех тестах со стандартным охлаждением


    Процессор будет иметь впечатляющую базовую частоту 4,5 ГГц и тактовую частоту в режиме Boost до 5,7 ГГц (5,85 ГГц F-Max), что должно сделать его на 200 МГц быстрее, чем Intel Alder Lake Core i9-12900KS с частотой Boost 5,5 ГГц. При запуске процессор будет стоить 699 долларов США.



    Ранее редакция THG.ru опубликовала Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица. Как насчёт тех процессоров, которых нет в списке наших рекомендаций в обзоре "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка"? Стоит ли их покупать или нет? Сравнительная таблица поможет разобраться. Подробнее об этом читайте в статье "Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица"

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