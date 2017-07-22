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Запуск Vivo X80 Lite 5G: тройная камера на 64 МП, фронтальной на 50 МП и Dimensity 900

22 сентября 2022, 23:32




Компания vivo представила в новый смартфон Vivo X80 Lite. Новинка присоединяется к серии X80, в которую уже входят vivo X80 и vivo X80 Pro. X80 Lite работает на Dimensity 900, а также получил тройную камеру.

Vivo недавно запустила в Индии vivo V25 5G, который похож на X80 Lite. Цвет Sunrise Gold выполнен из изменяющего цвет стекла Flourite AG, которое взаимодействует с солнечным светом.

X80 Lite оснащен 6,44-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ (1080 на 2400 пикселей) и соотношением сторон 20:9. Дисплей поддерживает частоту обновления 90 Гц, пиковую яркость 1300 нит и частоту дискретизации касания 180 Гц. Смартфон работает на SoC MediaTek Dimensity 900 и предлагает до 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4x и 256 Гбайт хранилища UFS 3.1.

Запуск Vivo X80 Lite 5G: тройная камера на 64 МП, фронтальной на 50 МП и Dimensity 900


Что касается оптики, то у vivo X80 Lite есть основная камера на 64 МП, сверхширокоугольный объектив на 8 МП и макрообъектив на 2 МП. Предлагается селфи-камера с разрешением 50 Мп и автофокусом по глазам.

Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 4400 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью в 44 Вт. Кроме того, он работает под управлением FuntouchOS 12 на базе Android 12. Доступно несколько вариантов подключения, включая 5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth v5.2, GPS/A-GPS и USB Type-C. Кроме того, для безопасности в дисплей встроен датчик отпечатков пальцев.

Запуск Vivo X80 Lite 5G: тройная камера на 64 МП, фронтальной на 50 МП и Dimensity 900


Размеры новинки: 159,20×74,20×7,79 мм, вес 186 граммов. Есть поддержка 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11ax, Bluetooth 5.2, GPS/ГЛОНАСС/Beidou, USB Type-C. Vivo X80 Lite выходит в двух цветах: золотом и черном, по цене 439 долларов.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno7. OPPO Reno7 выделяется своим ярким, самобытным дизайном и может похвастаться энергоэффективным чипсетом, отличной селфи-камерой и камерой-микроскопом для съемки действительно миниатюрных объектов. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno7: микроскоп в кармане".

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