РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Новые MacBook Pro на M2 Pro и M2 Max появятся в четвертом квартале 2022 года

23 сентября 2022, 13:23




Согласно последнему отчету, Apple, как ожидается, выпустит обновленные модели MacBook Pro в конце этого года, в четвертом квартале, и при этом компания может получить преимущество и рост доли на рынке.

Новый запуск приведет к тому, что доля рынка Apple может вырасти до 5-летнего максимума. В отчете с платным доступом, опубликованном DigiTimes, говорится о запуске новых моделей, а также упоминается, что доля рынка Apple может выйти на новый уровень.

Новые MacBook Pro на M2 Pro и M2 Max появятся в четвертом квартале 2022 года


«Согласно отраслевым источникам, продажи Apple MacBook были относительно стабильными. С новой серией MacBook Pro, которая должна появиться на полках магазинов в четвертом квартале, Apple может увидеть, что ее доля на рынке ноутбуков увеличится».

По сравнению с линейкой MacBook Pro, в которую входят M1 Pro и M1 Max, серьезных внешних изменений не ожидается. Предыдущий редизайн Apple произошел в 2016 году, когда она представила серию портативных компьютеров Mac Pro с сенсорной панелью. Позже компания анонсировала новые модели MacBook Pro 2021 года, которые поставлялись с Apple Silicon, поставлялись без сенсорной панели и представили улучшенный ассортимент портов для лучшей совместимости, включая возвращение MagSafe.

Новые MacBook Pro на M2 Pro и M2 Max появятся в четвертом квартале 2022 года


Новые модели MacBook Pro, скорее всего, будут выпущены с Apple M2 Pro и M2 Max. Хотя в более ранних сообщениях утверждается, что Apple воспользуется преимуществами 3-нм процесса TSMC для массового производства новых пользовательских SoC, вполне возможно, что технологический гигант придерживается 5-нм архитектуры. Даже в этом случае M2 Pro и M2 Max должны обеспечивать более высокую производительность, поскольку, как сообщается, чипсет высшего уровня будет предлагать до 12 ядер и 38 ядер графического процессора. Для сравнения, M1 Max имеет 10 и 32 ядер соответственно.

В настоящее время у нас нет спецификаций M2 Pro, но по мере приближения к запуску обновленного MacBook Pro мы, вероятно, натолкнемся на дополнительную информацию. Apple также может использовать оперативную память LPDDR5X для увеличения пропускной способности и энергоэффективности, что приведет к увеличению времени автономной работы.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno7. OPPO Reno7 выделяется своим ярким, самобытным дизайном и может похвастаться энергоэффективным чипсетом, отличной селфи-камерой и камерой-микроскопом для съемки действительно миниатюрных объектов. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno7: микроскоп в кармане".

Читайте также:

  • Запуск Vivo X80 Lite 5G: тройная камера на 64 МП, фронтальной на 50 МП и Dimensity 900
  • Утечка характеристик OnePlus 11 Pro: AMOLED, QHD, Snapdragon 8 Gen 2 и зарядка на 100 Вт
  • Представлен vivo Y52t: Dimensity 700, 6,51 дюйма и батарея на 5000 мАч
  • Будущие смартфоны Samsung могут получить спутниковую связь
  • Представлен OPPO K10x: 6,59 дюймов 120 Гц, Snapdragon 695, до 12 Гбайт и 5000 мАч

    • следующая новость
    Intel Core i9-13900K - самый быстрый в однопоточном рейтинге PassMark

    предыдущая новость
    Запуск Vivo X80 Lite 5G: тройная камера на 64 МП, фронтальной на 50 МП и Dimensity 900

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор смартфона realme C31: практичный бюджетник Большая распродажа! MS Office 2021 всего за 1059,24 рубля! Еще больше Office и Windows со скидками до 62%! Лучший SSD: текущий анализ рынка Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка
    Обзор смартфона realme C31 Большая распродажа Windows и Office Лучший SSD Лучшая оперативная память Лучший монитор
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    23 сентября, 2022

    Intel Core i9-13900K - самый быстрый в однопоточном рейтинге PassMark

    Новые MacBook Pro на M2 Pro и M2 Max появятся в четвертом квартале 2022 года

    22 сентября, 2022

    Запуск Vivo X80 Lite 5G: тройная камера на 64 МП, фронтальной на 50 МП и Dimensity 900

    AMD Ryzen 9 7950X установил мировой рекорд в четырех тестах со стандартным охлаждением

    21 сентября, 2022

    Утечка характеристик OnePlus 11 Pro: AMOLED, QHD, Snapdragon 8 Gen 2 и зарядка на 100 Вт

    Palit анонсирует GeForce RTX(R) 40 GameRock и GamingPro

    М.Видео и Эльдорадо получили разрешения и запустят продажи iPhone 14 до конца недели

    20 сентября, 2022

    AMD представляет Ryzen/Athlon 7020 «Mendocino» для ноутбуков

    NVIDIA представляет GeForce RTX 4090/4080: RTX 4090 в продаже с 12 октября за 1599 долларов

    Рокировка от Intel: N100 и N200 вместо Celeron и Pentium

    Эталонная NVIDIA GeForce RTX 4090 внешне почти не отличается от RTX 3090 Ti

    18 сентября, 2022

    Представлен vivo Y52t: Dimensity 700, 6,51 дюйма и батарея на 5000 мАч

    17 сентября, 2022

    EVGA уходит с рынка видеокарт из-за проблем с NVIDIA

    Будущие смартфоны Samsung могут получить спутниковую связь

    Ребрендинг на грани: Intel выпустит "Процессор" вместо Pentium и Celeron

    16 сентября, 2022

    12-ядерный AMD Ryzen 9 7900X обходит Intel Core i9-12900K в тестах

    При оптимизации Intel Arc A770 работает на частоте 2,7 ГГц в Hitman 3

    Представлен OPPO K10x: 6,59 дюймов 120 Гц, Snapdragon 695, до 12 Гбайт и 5000 мАч

    15 сентября, 2022

    AMD Ryzen 9 7950X может работать на частоте 5,85 ГГц, но только с СЖО

    OPPO представляет Reno7: смартфон с уникальной камерой

    ССЫЛКИ