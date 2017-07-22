Согласно последнему отчету, Apple, как ожидается, выпустит обновленные модели MacBook Pro в конце этого года, в четвертом квартале, и при этом компания может получить преимущество и рост доли на рынке.
Новый запуск приведет к тому, что доля рынка Apple может вырасти до 5-летнего максимума. В отчете с платным доступом, опубликованном DigiTimes, говорится о запуске новых моделей, а также упоминается, что доля рынка Apple может выйти на новый уровень.
«Согласно отраслевым источникам, продажи Apple MacBook были относительно стабильными. С новой серией MacBook Pro, которая должна появиться на полках магазинов в четвертом квартале, Apple может увидеть, что ее доля на рынке ноутбуков увеличится».
По сравнению с линейкой MacBook Pro, в которую входят M1 Pro и M1 Max, серьезных внешних изменений не ожидается. Предыдущий редизайн Apple произошел в 2016 году, когда она представила серию портативных компьютеров Mac Pro с сенсорной панелью. Позже компания анонсировала новые модели MacBook Pro 2021 года, которые поставлялись с Apple Silicon, поставлялись без сенсорной панели и представили улучшенный ассортимент портов для лучшей совместимости, включая возвращение MagSafe.
Новые модели MacBook Pro, скорее всего, будут выпущены с Apple M2 Pro и M2 Max. Хотя в более ранних сообщениях утверждается, что Apple воспользуется преимуществами 3-нм процесса TSMC для массового производства новых пользовательских SoC, вполне возможно, что технологический гигант придерживается 5-нм архитектуры. Даже в этом случае M2 Pro и M2 Max должны обеспечивать более высокую производительность, поскольку, как сообщается, чипсет высшего уровня будет предлагать до 12 ядер и 38 ядер графического процессора. Для сравнения, M1 Max имеет 10 и 32 ядер соответственно.
В настоящее время у нас нет спецификаций M2 Pro, но по мере приближения к запуску обновленного MacBook Pro мы, вероятно, натолкнемся на дополнительную информацию. Apple также может использовать оперативную память LPDDR5X для увеличения пропускной способности и энергоэффективности, что приведет к увеличению времени автономной работы.