Флагманский процессор Raptor Lake в PassMark. Intel, возможно, потребуется еще несколько дней, чтобы объявить о своей серии Core 13-го поколения, но некоторые данные о производительности уже есть.
Intel официально подтвердила процессор i9-13900K на прошлой неделе, когда страница продукта была запущена до официального объявления. Эта оговорка от Intel подтвердила, что ЦП имеет в распоряжении 24 ядра и его частота будет увеличена до 5,4 ГГц благодаря технологии Boost. Как мы знаем, этот SKU, очевидно, будет намного выше (до 5,8 ГГц) благодаря технологии Thermal Velocity Boost, которая доступна исключительно для серии Core i9.
Это огромное увеличение частоты для серии 13-го поколения Core уже подтверждается просочившимися тестами. Одним из таких тестов является PassMark, в котором теперь перечислены данные i9-13900K на основе четырех тестовых образцов. Процессор набрал 4833 балла, что на 9,5% выше, чем у самого быстрого процессора Alder Lake.
ЦП также набирает 54433 балла в многопоточном тесте, что примерно на 18,7% быстрее, чем у Ryzen 9 5950X в том же рейтинге. К сожалению, в чартах PassMark до сих пор нет признаков серии AMD Ryzen 7000, что несколько интересно, учитывая, что процессоры AMD должны выйти на месяц раньше.
Как показано выше, Core i9-13900K - не единственный процессор Raptor Lake, указанный в PassMark. Также доступны данные для i7-13700 без K, Core i5-13500 или i5-13400. Однако ни один из этих процессоров не имеет достаточной частоты дискретизации, чтобы считать его точным.