Процессоры AMD Ryzen 7000 продолжают занимать лидирующие позиции во многих популярных приложениях для тестирования производительности. Ранее на этой неделе AMD официально обнародовала четыре мировых рекордов в тестах, достигнутых еще невыпущенным флагманом Raphael Ryzen 9 7950X. Сегодня красная команда сообщила, что эксперт по разгону Сэмпсон снова был занят, используя охлаждение жидким азотом, чтобы поднять результаты тестов Cinebench еще выше.
Чтобы быстро подвести итоги тестов, проведенных ранее на этой неделе, мировые рекорды были получены с 16-ядерным чипом Zen 4 Ryzen 9 7950X и обычным 280-мм кулером AiO. Записи касались производительности в Cinebench R15, R20 и R23 (измерение производительности рендеринга 3D-сцен) и Z-Zip (программа архивирования). Записи были признаком грядущих событий, но мы не ожидали такого быстрого продолжения, основанного на жидком азоте. Тем не менее, в своем электронном письме AMD ликует, описывая новые мировые рекорды как «новаторскую производительность... превосходящую предыдущие рекорды».
Первым новым рекордом производительности, который AMD хотела выделить, был результат 48 235 баллов в Cinebench R23 nT с процессором Ryzen 9 7950X с тактовой частотой 6,45 ГГц, материнской платой ASUS ROG Crosshair X670E Hero, и 32 Гбайт памяти G.Skill DDR5. Если рассматривать этот новый результат в перспективе, то он на 7 814 баллов (+ 16,2%) выше, чем предыдущий рекорд.
Еще один рекорд Cinebench был побит из-за Ryzen 9 7950X. В этом случае топовый процессор Raphael набрал 18 605 баллов в Cinebench R20 nT с тактовой частотой 6,5 ГГц, материнской платой ASRock X670E Taichi и 32 Гбайт памяти G.Skill DDR5.
Этот новый результат на базе Ryzen на 2914 баллов (+15,8%) выше, чем предыдущий рекорд и с таким же отрывом превосходит показатель Raphael с обычным охлаждением, полученный ранее на этой неделе.
На момент написания эти мощные чипы AMD Ryzen 7000 были резервом для избранных. Будет интересно посмотреть на достижения, когда возможность откроется для широких масс. Напоминаем, что первые четыре процессора AMD Raphael поступят в продажу во вторник, 27 сентября.