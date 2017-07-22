В новом пакете антироссийских санкций от Евросоюза содержится предложение запретить экспортировать в РФ смартфоны, радиолокационную аппаратуру, лазерное оборудование и оказание IT-услуг клиентам из России - сообщает EUobserver.
Кроме этого, в Евросоюзе предложен запрет ввоза банкнот из западных стран в Российскую Федерацию, а также запрет продажи недвижимости для россиян. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что санкции Евросоюза наносят гораздо больший ущерб самой Европе, чем России.
EUobserver рассказали про предложение снимать с эфира часть российских телеканалов, ограничивать доступы к сайтам их новостных ресурсов, как NewsFront, SouthFront, а также аналитического центра Katehon, Фонда стратегической культуры и информационного агентства Инфорос.