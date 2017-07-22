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в Евросоюзе призвали запретить экспорт в Россию радаров и смартфонов

26 сентября 2022, 11:46




В новом пакете антироссийских санкций от Евросоюза содержится предложение запретить экспортировать в РФ смартфоны, радиолокационную аппаратуру, лазерное оборудование и оказание IT-услуг клиентам из России - сообщает EUobserver.

Кроме этого, в Евросоюзе предложен запрет ввоза банкнот из западных стран в Российскую Федерацию, а также запрет продажи недвижимости для россиян. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что санкции Евросоюза наносят гораздо больший ущерб самой Европе, чем России.

в Евросоюзе призвали запретить экспорт в Россию радаров и смартфонов


EUobserver рассказали про предложение снимать с эфира часть российских телеканалов, ограничивать доступы к сайтам их новостных ресурсов, как NewsFront, SouthFront, а также аналитического центра Katehon, Фонда стратегической культуры и информационного агентства Инфорос.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno7. OPPO Reno7 выделяется своим ярким, самобытным дизайном и может похвастаться энергоэффективным чипсетом, отличной селфи-камерой и камерой-микроскопом для съемки действительно миниатюрных объектов. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno7: микроскоп в кармане".

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