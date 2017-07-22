Компания XPG, поставщик компонентов и периферийных устройств для геймеров, киберспортсменов и энтузиастов, объявили об анонсе серии производительных блоков питания. Блоки питания с новым типом разъема пригодятся для новых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40. XPG внедряют современные технологии и обновляют спецификации продуктов для соответствия последним стандартам. XPG разработала новую серию блоков питания, совместимых как с ATX 3.0, так и с поддержкой PCIE 5.0 для всех, кто хочет обновиться в ближайшее время.
Разъем 12VHPWR (12 + 4 контакта) используется в новом поколении видеокарт. Это означает, что вам может понадобиться совместимый блок питания. Модель XPG CYBERCORE II получит этот новый тип разъема и обновленную платформу Intel ATX 3.0.
Полностью модульная серия XPG CYBERCORE II эффективна, она сертифицирована по стандарту 80 PLUS Platinum и представлена в двух моделях высокой мощности: 1000 Вт и 1300 Вт. Самое интересное, что все это было достигнуто в компактном форм-факторе блока питания. За охлаждение отвечает вентилятор XPG VENTO PRO 120 PWM от Nidec, он обеспечивает баланс между уровнем шума, производительностью и сроком службы продукта. Вскоре модели XPG CYBERCORE II поступят в продажу.