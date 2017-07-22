Infinix работает над телефоном с селфи-камерой на 60 МП и оптической стабилизацией
26 сентября 2022, 23:10
Infinix выпускали тизер с новым Infinix Ultra Zero, предположительно первого телефона компании с 200-мегапиксельной камерой (а также с быстрой зарядкой на 180 Вт). Но в разработке находится еще один смартфон с впечатляющей камерой.
Согласно источникам, один из будущих телефонов Zero будет первым на рынке с 60-мегапиксельной фронтальной камерой и с оптической стабилизацией изображения (OIS). Селфи-камеры с OIS встречаются очень редко и самое высокое разрешение, которое вы можете получить прямо сейчас это vivo V21 с сенсором на 44 МП.
Есть неподтвержденные сообщения о том, что новые iPhone 14 Pro и 14 Pro Max тоже имеют селфи-камеры с OIS, но кроме них ни одна другая модель 2022 года не предлагает эту функцию - тот же vivo V23 этого года отказался от OIS, а некоторые вместо этого получили сверхширокоугольный модуль.
Также в сеть попали снимки одной из грядущих моделей Infinix Zero, показывающие дисплей с сильно изогнутыми сторонами. Нет стопроцентной уверенности, что это рассматриваемый телефон с 60-мегапиксельной фронтальной камерой, но дизайн похож на то, что есть на просочившихся изображениях Zero Ultra. Тем не менее, похоже, что это разные телефоны, поскольку у Ultra должна быть 32-мегапиксельная фронтальная камера.
В любом случае, Infinix официально запланировала презентацию Zero Ultra на 5 октября, и есть шанс, что эта модель будет представлена вместе с ней.