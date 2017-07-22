Intel готовит к выпуску свои процессоры Raptor Lake 13-го поколения, в том числе высокопроизводительные Core i9-13900HK и Core i7-13700H для ноутбуков.
Линейка мобильных процессоров Raptor Lake 13-го поколения будет разделена на два сегмента процессоров, ориентированных на производительность. Будут модели Raptor Lake-H55 и Raptor Lake HX. В компонентах H55 будет использоваться конфигурация, предназначенная для тонких игровых ноутбуков, в то время как в компонентах HX будет использоваться кристалл, аналогичный предложениям для настольных ПК. Процессоры H55 будут предлагать до 14 ядер и 20 потоков, а линейка Raptor Lake-HX будет предлагать до 24 ядер и 32 потоков.
Чипы, информация о которых просочилась в сеть, включают CoreT i9-13900HK и CoreT i7-13700H. Теперь мы впервые видим бренд CoreT для ноутбучных процессоров. Вполне возможно, что SKU CoreT являются вариантами, оптимизированными для TDP, или просто корявой идентификацией «TM» в базе данных Geekbench.
Оба чипа имеют в общей сложности 14 ядер и 20 потоков с 24 Мбайт кэш-памяти L3, а кэш-память L2 указана как 1,25 Мбайт. Судя по объему кэш-памяти, похоже, что это тот же Alder Lake, а не более новый Raptor Lake и в нем нет ядер Raptor Cove, которые предлагают увеличенные размеры кэш-памяти L2 и L3.
ЦП были установлены на ноутбуке Samsung 960XFH и работали с базовой тактовой частотой 2,60 ГГц (CoreT i9-13900HK) и 2,40 ГГц (CoreT i7-13700H) соответственно. CoreT i9-13900HK работал с тактовой частотой до 5,4 ГГц, но в среднем составлял около 4,1 ГГц, в то время как CoreT i7-13700H работал с максимальной частотой 5,0 ГГц, но в среднем составлял около 3,70 ГГц. Существует огромная разница между максимальной и средней тактовой частотой, что может указывать на две вещи. Либо процессоры подвергались сильному тепловому дросселированию, либо это инженерные образцы, которые еще не оптимизированы с точки зрения управления тактовой частотой.
Что касается производительности, поскольку тактовые частоты не были стабильными, к ним следует относиться с долей скептицизма, поскольку они едва ли отражают конечную производительность. Оба процессора Intel Raptor Lake 13-го поколения медленнее, чем их предшественники, чего и следовало ожидать и мы можем видеть улучшения только по мере приближения к запуску.
Intel недавно подтвердила на встрече с инвесторами, что процессоры Raptor Lake 13-го поколения для мобильных платформ будут выпущены в конце 2022 года после запуска настольных компьютеров. Intel может представить свои мобильные процессоры Raptor Lake 13-го поколения вместе с чипами для настольных ПК позже сегодня на предстоящем мероприятии Innovation.