Xiaomi анонсировала смартфон Civi 2. Он оснащен 6,55-дюймовым 10-битным AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и поддержкой Dolby Vision. Это один из немногих телефонов, оснащенных процессором Snapdragon 7 Gen 1 SoC, а также жидкостным охлаждением.
Civi 2 получил двойную 32-мегапиксельную фронтальную камеру. Одна из них - стандартная камера с автофокусом, а другая - сверхширокоугольная камера с углом обзора 100°. Также предусмотрено четыре мягких светодиодных индикатора. Компания заявляет, что телефон предлагает портретное размытие, подобное DSLR и до 256 слоев информации о глубине.
Есть режимы красоты с ретушью, технологию омоложения кожи на уровне пикселей и многое другое. Текстура кожи адаптирована для разных полов благодаря распознаванию пола. Телефон получил 50-мегапиксельную заднюю камеру с датчиком Sony IMX766, 20-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой и макрокамерой.
Xiaomi заявила, что это первый в мире телефон, в котором используется стеклопластиковый гибридный объектив 1G6P WLG, специально настроенный Chengrui Optics, с использованием комбинации 1 стеклянного объектива WLG на уровне пластины и 6 пластиковых линз, который имеет более мощную оптику, чем традиционная пластиковая 7P линза.
Толщина новинки составляет 7,23 мм, а вес - всего 171,8 грамма. Телефон оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт, которая может заряжать до 100% за 40 минут.
В дополнение к стандартной версии телефон также поставляется в модели Hello Kitty Special Edition в белом цвете. У него будет двухслойный узор, двойная тонкая полировка, которая обеспечит нежное ощущение в руках. Модель поставляется в специальной коробке с пауэр банком Hello Kitty Custom Lipstick Power Bank: 5000 мАч, фигуркой Hello Kitty, чехлом и многим другим.
Xiaomi Civi 2 выпускается в голубом, розовом, черном и белом цветах по цене от 355 долларов за версию 8 Гбайт + 128 Гбайт и 391 доллар за топовую модель 12 + 256 Гбайт.