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Intel представили серию Raptor Lake 13-го поколения: i9-13900K обойдется в 589 долларов.

27 сентября 2022, 23:22




Intel представляет семейство процессоров Core 13-го поколения для настольных ПК мощностью до 125 Вт.

Сегодня Intel представила серию процессоров Core 13-го поколения под кодовым названием Raptor Lake. В новой серии представлены три SKU, каждая из которых будет доступна в двух вариантах (со встроенной графикой и без нее). Компания добавляет от 4 (для i5/i7) до 8 (для i9) ядер в каждый сегмент по сравнению с серией Core 12-го поколения.

Intel представили серию Raptor Lake 13-го поколения: i9-13900K обойдется в 589 долларов.


Core i9-13900K имеет 24 ядра (8P+16E) и 68 Мбайт комбинированного кэша L2 и L3. Максимальная тактовая частота для этого SKU составляет 5,8 ГГц, и он будет доступен со встроенной графикой UHD Graphics 770 по цене 589 долларов или без нее по цене 564 долларов.

Модели с 16-ядерным процессором Intel Raptor Lake (8P+8E): i7-13700K и i7-13700KF будут продаваться по цене 409 и 384 долларов соответственно. Самые дешевые модели с 14 ядрами (6P+8E) будут стоить 319 долларов (i5-13600K) и 294 доллара (i5-13600KF).

Intel представили серию Raptor Lake 13-го поколения: i9-13900K обойдется в 589 долларов.


Intel заявляет о повышении производительности до 15% в однопоточном режиме и до 41% в многопоточном. Эти улучшения происходят в основном за счет увеличения частоты и количества потоков. Новая высокопроизводительная платформа Intel Z790 имеет увеличенное количество линий PCIe Gen4 и большее количество разъемов USB 3.0 Gen 2×2 20 Гбит/с.

Intel претендует на лидерство в играх со своим i9-13900K, который достигает паритета с производительностью 12900K при 65 Вт. По данным Intel, новый SKU на 37% быстрее при том же TDP в 241 Вт.

Intel представили серию Raptor Lake 13-го поколения: i9-13900K обойдется в 589 долларов.


Intel также поделилась игровой производительностью для своего флагманского 24-ядерного SKU, обеспечив более высокий FPS в «99-м процентиле минимальной отметки». Компания подтверждает, что серия Core 13-го поколения будет доступна 20 октября, то есть в тот же день, когда материнские платы Z790 поступят в продажу.



Ранее редакция THG.ru опубликовала Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица. Как насчёт тех процессоров, которых нет в списке наших рекомендаций в обзоре "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка"? Стоит ли их покупать или нет? Сравнительная таблица поможет разобраться. Подробнее об этом читайте в статье "Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица"

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