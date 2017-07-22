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Intel представляет видеокарту Arc A770 за 329 долларов, запуск 12 октября

28 сентября 2022, 09:34




Intel наконец-то представили настольную видеокарту Arc Alchemist 770, она будет выпущена в четвертом квартале. Сегодня было объявлено только об одном графическом процессоре: A770 Limited Edition, флагман серии настольных ПК Arc Alchemist, который поступит в продажу 12 октября.

Intel представляет видеокарту Arc A770 за 329 долларов, запуск 12 октября


На Intel Innovation генеральный директор Intel подтверждает, что A770 будет стоить всего 329 долларов США, что действительно является очень низкой ценой для этой модели. Напоминаем, что A770 оснащен полноценным графическим процессором ACM-G10 с 32 ядрами Xe и объемом памяти от 8 до 16 Гбайт. Но именно Intel Limited Edition поставляется только с 16 Гбайт видеопамяти, а Цена в 329 долларов может относиться к модели с 8 Гбайт памяти.

Intel утверждает, что их графический процессор предлагает до 65% лучшую пиковую производительность по сравнению с конкурирующими продуктами (предположительно серии NVIDIA RTX 3060) при трассировке лучей.

Intel представляет видеокарту Arc A770 за 329 долларов, запуск 12 октября


К сожалению, пока нет информации о доступности графических процессоров A750 или A580, не говоря уже об их ценах. Райан Шраут, лицо маркетинговой кампании Arc Alchemist, подтвердил, что мы узнаем больше о A750 уже на этой неделе. Кроме того, Пэт Гелсингер подтвердил, что A770 LE теперь отправляется рецензентам.

Ограниченная серия будет продаваться корпорацией Intel и их партнерами по розничной и электронной торговле. Компания выпустила новые изображения, на которых представлена ​​упаковка, которую мы видели в тизерах за последние несколько месяцев.

С запуском первого графического процессора 12 октября следует также отметить, что в тот же день NVIDIA выпускает свой графический процессор RTX 4090.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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