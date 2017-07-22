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vivo представляет серию V25 в России: яркие фотопортреты и стильный дизайн

28 сентября 2022, 21:22




vivo объявляет о выходе на российский рынок серии V25, которая состоит из V25 Pro с 120 Гц изогнутым 3D-экраном, V25 и V25e с камерой на 64 Мп, ультрачувствительной и с гибридной стабилизацией. Стильные смартфоны с быстрой зарядкой FlashCharge, 8 Гбайт виртуальным расширением памяти и корпусом из фотохромного стекла будут доступны в разных цветах, притягивающих взгляды окружающих.

vivo представляет серию V25 в России: яркие фотопортреты и стильный дизайн


Серия V25 это инновационная линейка для творческих людей, которым интересно исследовать новые фотовозможности. С помощью камер с интуитивно понятным управлением можно запечатлеть яркие события жизни, а уникальный корпус меняет цвет под воздействием ультрафиолета. Новинки получили мощные энергоэффективные процессоры, новые технологии охлаждения и аккумуляторы с высокой емкостью и быстрой зарядкой.

Разработка решений для мобильной фотографии - важное направление развития компании vivo. И новая серия V25 предлагает усовершенствованные технологии обработки изображения и инструменты для создания визуального контента.

vivo представляет серию V25 в России: яркие фотопортреты и стильный дизайн


Камера на 64 МП с оптической стабилизацией позволит зафиксировать памятные мгновения во всех деталях. Благодаря сочетанию оптической и электронной стабилизации изображения должны получаться очень чёткими. Гибридная стабилизация позволяет снимать видео прямо на ходу, сводя к минимуму размытие. Эффект боке позволит снимать портретные фото, также телефон предложит набор эффектов, например, придающих бликам на заднем плане разнообразные формы.

Новые смартфоны получили фронтальными HD-камерами с автофокусом по глазам и высоким разрешением: 50 Мп для V25, 32 Mп для V25 Pro и V25e. Также предлагается ретуширование кожи с использованием ИИ.

vivo представляет серию V25 в России: яркие фотопортреты и стильный дизайн


Технология объединения оперативной памяти позволит увеличить память на 8 Гбайт. 256 Гбайт постоянной памяти позволит хранить файлы, игры, а если не хватит, то можно добавить до 1 Тбайт картой памяти.

Система интеллектуальной зарядки сводит к минимуму нагрев устройства, у всех новинок есть быстрая зарядка: 66 Вт для V25 Pro (до 42% за 15 минут) и 44 Вт для смартфонов V25/V25e (до 61%/59% за 30 минут).

Еще один интересный аспект это дизайн и цветовые оттенки корпуса. Компания использует антибликовое стекло с бархатистой поверхностью, которое меняет цвет под разными углами наклона. В расцветке «Лазурный берег» корпус меняется со светло-голубого на тёмно-синий, версия «Морская волна» модели V25 - с синего цвета на голубовато-зелёный, а оттенок «Восход солнца» V25e - с золотого на красновато-оранжевый цвет.



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