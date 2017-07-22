Группа компаний Ninestar хорошо известна в сфере печати как производитель принтеров и расходных материалов. Кроме того, в Ninestar Group входят компании Apex Microelectronics, Static Control, Ninestar Imaging, Pantum и Lexmark.
Ninestar - единственная группа компаний, одновременно производящая оригинальную продукцию и продукцию, совместимую с принтерами других производителей.
G&G - марка премиальной продукции, принадлежащая Ninestar. Под маркой G&G поставляются расходные материалы «золотого стандарта» с точки зрения цены и качества, а также профессиональные решения. Товары бренда G&G продаются в 170 странах.
Эрик Чжан, основатель бренда G&G, рассказал о том, что побудило его создать компанию, и что могут ожидать партнеры и пользователи от G&G.
«Мы создали марку G&G тогда же, когда основали Ninestar. Нашей целью было стать значимым поставщиком высокотехнологичных услуг в индустрии печати и построить всемирно известный бренд, которому доверяют. G&G была создана для того, чтобы поставлять потребителям высококачественные и одновременно доступные решения для печати в качестве альтернативы оригинальной продукции.
На логотипе G&G изображена пара рук, крепко держащихся вместе. Это отражает прочные и долговременные отношения, которые Ninestar выстроила с партнерами. Мы ценим каждого, с кем мы сотрудничаем, и нацелены на долгосрочное партнерство.
Нас часто спрашивают, почему мы выбрали пингвина в качестве символа компании. Пингвины живут в Антарктике. Климат там меняется и создает проблемы для выживания этих милых созданий. Мы надеемся, что изображение императорского пингвина напоминает людям о том, что мы живём в хрупком мире и нам важно заботиться об экологии и защищать природу.
Наши принципы - бережное отношение к окружающей среде и стремление сократить выбросы вредных веществ. Поэтому мы предлагаем клиентам надежный и безопасный способ внести вклад в защиту окружающей среды, приобретая премиальные продукты G&G и участвуя в программе утилизации использованных картриджей G&G «Переходи на зеленый».
Сегодня огромное количество пользователей по всему миру используют картриджи G&G как альтернативу оригинальной продукции не только по причине их доступной стоимости, но и в связи с высоким качеством печати.
Наша миссия состоит в том, чтобы помогать людям работать и совершенствоваться как профессионалам. Мы позаботимся о том, чтобы печать на продукции G&G была для простой, надежной, качественной и доступной благодаря нашим инновациям, эффективному производству и уважению к потребителям.»
На протяжении почти двух десятилетий Ninestar была ведущей компанией в поставках совместимых картриджей в индустрии производителей - сторонних поставщиков. Этого результата, компании удалось добиться прежде всего за счёт инноваций. С 2000 года Ninestar активно инвестирует в развитие возможностей быстрого вывода на рынок высокотехнологичных продуктов. Сегодня продукция Ninestar под брендом G&G узнаваема и любима потребителями во многих странах за её превосходную производительность, надежность и разумную стоимость.