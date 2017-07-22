Не так давно Intel выпустила настольную видеокарту A380, которая не является игровым решением. Этот графический процессор A3 соревнуется только с младшими графическими процессорами Turing AMD Navi 24 или NVIDIA. Тем не менее, Intel считает, что есть место и для еще более медленной видеокарты под названием Arc A310.
Вчера видеокарты A310 появилась на сайте Intel вместе с официальными характеристиками. Intel подтвердила, что эта карта получила 6 ядер Xe, это урезанный графический процессор ACM-G11. Кроме того, она поставляется с 4 Гбайт памяти GDDR6 с 64-битным интерфейсом, что снова является ограничением по сравнению с полным чипом (96-бит).
Новейший недорогой графический процессор Intel имеет такой же TDP, как и A380, что составляет 75 Вт. Указана поддержка PCIe Gen5 4.0 x16, но это кажется маловероятным, учитывая, что A380 уже ограничен 8 линиями.
Так же есть вопрос по тактовой частоте, когда-то A310 упоминался с тактовой частотой 2100 МГц, а позже - 2000 МГц в других местах. Будем надеяться, что Intel сможет уточнить, какое значение является правильным, но в то же время мы, вероятно, увидим различные реализации с использованием обеих частот.
A310, скорее всего, появится с низкопрофильными решениями для охлаждения, какие мы видели на примере MSI и ранних опытных моделях. Такие ограниченные характеристики предполагают, что мы можем не увидеть слухи об A350 SKU, который, как ожидается, будет иметь ровно 6 Xe-Core, в то время как A310, как полагали, будет иметь четыре. Согласно Intel, этот графический процессор теперь официально анонсирован, и он должен появиться в третьем квартале 2022 года. Однако мы считаем это очень маловероятным, потому что до запуска остается всего 3 дня.
Intel объявила о выпуске своего графического процессора Arc A7 770 за 329 долларов 12 октября, но компания еще не сообщила даты запуска и цены на A750, A580 и, конечно же, на мощнейший A310.
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