Сегодня CD Projekt Red подтвердила, что Cyberpunk 2077 преодолела отметку в 20 миллионов копий, проданных на всех платформах.
Ролевая игра от первого лица с открытым миром уже разошлась тиражом более 13 миллионов экземпляров всего за двадцать дней после выпуска. Потребовалось почти два года, чтобы продать оставшиеся 7 миллионов единиц, вероятно, из-за негатива, вызванного чрезвычайно разочаровывающими портами для PlayStation 4 и Xbox One.
Тем не менее, Cyberpunk 2077 недавно снова набрал обороты, отчасти благодаря выпуску официальной адаптации аниме-сериала на Netflix. Edgerunners быстро завоевал признание как критиков, так и фанатов, что дало многим зрителям дополнительный повод вернуться или дать еще один шанс игре. Есть даже целая новая серия модов, вдохновленных аниме. Но CD Projekt Red также усердно работала над выпуском нескольких крупных исправлений, которые исправили проблемы и ошибки или добавили новые функции, последним из которых является трансмогрификация.
Польская студия также работает с NVIDIA, чтобы улучшить визуальные эффекты Cyberpunk 2077 с помощью так называемого режима Overdrive, который продвинет эффекты трассировки лучей даже дальше, чем в текущей игре. Вот обзор основных графических улучшений в режиме Overdrive:
NVIDIA RTX Direct Illumination (RTXDI) дает каждой неоновой вывеске, уличному фонарю, автомобильной фаре, светодиодному рекламному щиту и телевизору точное освещение и тени с трассировкой лучей, объекты купания, стены, проезжающие машины и пешеходы в точном цветном освещении;
Непрямое освещение и отражения с трассировкой лучей теперь отражаются несколько раз по сравнению с однократным отражением в предыдущем решении. В результате получается еще более точное, реалистичное и захватывающее глобальное освещение, отражения и самоотражения;
Отражения с трассировкой лучей теперь визуализируются с полным разрешением, что еще больше улучшает их качество;
Улучшенное, более физически обоснованное освещение устраняет необходимость в каких-либо других методах окклюзии.
И последнее, но не менее важное: Cyberpunk 2077 получит первое и единственное расширение под названием Phantom Liberty в следующем году.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Razer Kishi для Android. Сегодня в нашу тестовую лабораторию попал Razer Kishi для Android - контроллер с подключением через USB-C, способный превратить практически любой Android-смартфон в полноценную игровую консоль. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Razer Kishi для Android: мобильный гейминг тоже может быть комфортным".