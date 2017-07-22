В сети начали появляться утечки и слухи о грядущей серии OnePlus 11. Как и в этом году, новая флагманская линейка OnePlus может включать три смартфона - OnePlus 11 Pro, 11T и 11R. Модель Pro уже попала в заголовки, а сегодня появился новый отчет с полными характеристиками смартфона OnePlus 11R.
MySmartPrice в сотрудничестве с OnLeaks раскрыл полные характеристики грядущего OnePlus 11R. Телефон, скорее всего, дебютирует как преемник OnePlus 10R, выпущенного ранее в этом году.
Согласно публикации, OnePlus 11R будет оснащен 6,7-дюймовым дисплеем Full HD+ AMOLED с разрешением 1080 x 2412 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Телефон будет питаться от процессора Snapdragon 8+ Gen1. Напомним, 10R был оснащен Dimensity 8100-Max. OnePlus 11R будет предлагаться с 8/16 Гбайт ОЗУ, а также с вариантами хранения 128/256 Гбайт.
Что касается камер, смартфон OnePlus, как утверждается, оснащен тройной задней камерой, состоящей из 50-мегапиксельной основной камеры, 8-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива и 2-мегапиксельного макромодуля. А спереди телефон получит 16-мегапиксельную камеру для селфи.
Кроме того, устройство будет питаться от аккумулятора емкостью 5000 мАч и поддерживать зарядку SuperVOOC мощностью 100 Вт. Скорость зарядки ниже, чем у OnePlus 10R, последний был оснащен проводной зарядкой мощностью аж на 150 Вт.
Утечка характеристик предполагает, что OnePlus 11R не будет таким уж большим обновлением, во многом он идентичен предшественнику. Однако OnePlus еще не подтвердила никаких подробностей об устройстве, поэтому мы предлагаем вам отнестись к приведенной выше информации с долей скептицизма.