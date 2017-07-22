Судя по всему, Intel работает над новыми процессорами начального уровня с низким энергопотреблением. Долгожданный процессор 12-го поколения N-серии теперь появляется в первых утечках. i3-N305 и i3-N300 - это мобильные модели с 8 ядрами. Что особенно интересно в этих чипах, так это то, что в них отсутствуют производительные ядра (Golden Cove), а серия Core i3 основана исключительно на архитектуре Gracemont.
Кроме того, эти SKU со сверхнизким энергопотреблением станут первыми подобными разработками, выпущенными под брендом Core. Недавно компания объявила о прекращении выпуска процессоров Celeron и Pentium в пользу «процессоров Intel». Считается, что теперь Alder Lake-N может появиться как в серии Core i3, так и в серии Processor, за исключением того, что последняя будет иметь меньше ядер.
i3-N305 и i3-N300 уже были замечены на веб-сайтах Geekbench и BEPCo. О первом известно больше данных, включая базовую тактовую частоту 1,8 ГГц, ускорение до 3,78 ГГц и данные кэш-памяти L1/L2 и L3, подтверждающие, что это архитектура Gracemont. Утечка i3-N300 не содержит никаких подробностей, кроме подтверждения того, что он использует память DDR4-3200.
i3-N305 набирает 1025 баллов в одноядерном тесте Geekbench V5 и 4420 баллов в многоядерном. Это не очень высокий показатель многопоточности, но он сравним с некоторыми популярными SKU 8-го поколения, такими как i7-8750H (974 и 4438 баллов соответственно). Из чего-то более современного одноядерная производительность сравнима с Ryzen 7 5700U (Zen2/Lucienne) со средними показателями 1021 и 5433 балла.
Список известных моделей Alder Lake-N, вероятно, скоро пополнится. Официально Intel пока не анонсировала свою серию Alder Lake-N.