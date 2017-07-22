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Замечена серия Intel Core i3 N300 без производительных ядер

29 сентября 2022, 23:00




Судя по всему, Intel работает над новыми процессорами начального уровня с низким энергопотреблением. Долгожданный процессор 12-го поколения N-серии теперь появляется в первых утечках. i3-N305 и i3-N300 - это мобильные модели с 8 ядрами. Что особенно интересно в этих чипах, так это то, что в них отсутствуют производительные ядра (Golden Cove), а серия Core i3 основана исключительно на архитектуре Gracemont.

Замечена серия Intel Core i3 N300 без производительных ядер


Кроме того, эти SKU со сверхнизким энергопотреблением станут первыми подобными разработками, выпущенными под брендом Core. Недавно компания объявила о прекращении выпуска процессоров Celeron и Pentium в пользу «процессоров Intel». Считается, что теперь Alder Lake-N может появиться как в серии Core i3, так и в серии Processor, за исключением того, что последняя будет иметь меньше ядер.

Замечена серия Intel Core i3 N300 без производительных ядер


i3-N305 и i3-N300 уже были замечены на веб-сайтах Geekbench и BEPCo. О первом известно больше данных, включая базовую тактовую частоту 1,8 ГГц, ускорение до 3,78 ГГц и данные кэш-памяти L1/L2 и L3, подтверждающие, что это архитектура Gracemont. Утечка i3-N300 не содержит никаких подробностей, кроме подтверждения того, что он использует память DDR4-3200.

Замечена серия Intel Core i3 N300 без производительных ядер


i3-N305 набирает 1025 баллов в одноядерном тесте Geekbench V5 и 4420 баллов в многоядерном. Это не очень высокий показатель многопоточности, но он сравним с некоторыми популярными SKU 8-го поколения, такими как i7-8750H (974 и 4438 баллов соответственно). Из чего-то более современного одноядерная производительность сравнима с Ryzen 7 5700U (Zen2/Lucienne) со средними показателями 1021 и 5433 балла.

Список известных моделей Alder Lake-N, вероятно, скоро пополнится. Официально Intel пока не анонсировала свою серию Alder Lake-N.



Ранее редакция THG.ru опубликовала Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица. Как насчёт тех процессоров, которых нет в списке наших рекомендаций в обзоре "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка"? Стоит ли их покупать или нет? Сравнительная таблица поможет разобраться. Подробнее об этом читайте в статье "Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица"

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