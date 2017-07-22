У Intel есть новая линейка видеокарт линейки Arc, компания недавно анонсировала один из графических процессоров вместе с чипами Intel Core серии 13-го поколения. Теперь компания анонсировала видеокарту Intel Arc A750.
Новый графический процессор Intel Arc A750 нацелен на NVIDIA GeForce RTX 3060, и, основываясь на тестах производительности, Intel утверждает, что новинка предлагает лучшее соотношение цены и качества по сравнению с RTX 3060.
Что касается технических характеристик, Arc A750 поставляется с 28 ядрами Xe, 28 блоками трассировки лучей, графической тактовой частотой 2050 МГц, а также 8 Гбайт памяти и пропускной способностью до 512 Гбит/при общей мощности 225 Вт.
Intel заявила, что Arc A770, анонсированный несколько дней назад, предлагает на 42% лучшую производительность за доллар по сравнению с RTX 3060, в то время как A750 рекламируется как предлагающая на 53% лучшую производительность в расчете на доллар.
Хотя компания хвалит свои собственные графические процессоры за то, что они лучше, чем у конкурентов, нам придется дождаться реальных обзоров, чтобы точно знать, на каком уровне они находятся. Пока неизвестно, какие производители карт, кроме самой Intel, будут создавать эти видеокарты.
Intel Arc A750 стоит от 289 долларов, а два других графических процессора компании, A770 и A770 Limited Edition, стоят от 329 и 349 долларов соответственно. Все три графических процессора начнут поставляться с середины октября.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".