Сегодня Xiaomi представила Redmi Note 11R, но это не совсем новый смартфон, а версия Poco M4 5G с версия до 8 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт постоянной памяти с возможностью добавить до 1 Тбайт с помощью microSD карты памяти.
Redmi Note 11R получил Dimensity 700 и работает под управлением MIUI 13 на базе Android 12. Его экран получил диагональ 6.58 дюйма, с Full HD+ разрешением, частотой 90 Герц и отверстий для фронтальной камеры на 5 МП. Задняя панель получила островок с камерами на 13 МП и вспомогательной на 2 МП, она отвечает за размытие и глубину резкости, между ними находится вспышка. Вы также можете заметить, что надпись POCO заменили на Redmi.
Redmi Note 11R предлагает сканер отпечатков пальцев на боку и поддержку 5G. Батарея на 5000 мАч заряжается через порт USB Type-C с мощностью до 18 Вт. Но ожидается, что в коробке будет адаптер лишь на 10 Вт.
Redmi Note 11R поставляется в нескольких цветах: серый, черный и синий (без желтого варианта, как у Poco M4 5G) и он уже доступен для покупки в Китае.
Версия на 4/128 Гбайт оценена в 154 доллара, в то время как 6/128 Гбайт обойдется в 168 долларов, а за старший вариант на 8/128 Гбайт придется выложить почти 200 долларов.