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Производство базовой модели iPhone 14 сократились на 38 процентов

30 сентября 2022, 23:16




Apple недавно выпустила новые модели iPhone 14 и iPhone 14 Pro и последние продаются как горячие пирожки. К сожалению, этого нельзя сказать о базовом iPhone 14, так как Apple сократила заказы на панели на 38 процентов по сравнению с прошлым годом, а заказы на панели iPhone 14 Pro Max увеличились на 18 процентов.

Производство базовой модели iPhone 14 сократились на 38 процентов


Последние данные предоставлены аналитиком дисплеев Россом Янгом, который предполагает, что заказы на панели iPhone 14 снизились на 38 процентов по сравнению с iPhone 13 за тот же период времени. Компания корректирует свои производственные заказы на iPhone 14 в соответствии со спросом поставщиков. Для сравнения, заказы Apple на iPhone 14 Pro Max на 18 процентов выше, чем у iPhone 13 Pro Max, по сравнению с прошлым годом и за тот же период времени.

Согласно данным, которыми поделился Росс Янг, мы видим, насколько популярен новый iPhone 14 Pro Max по сравнению с остальными моделями. Более того, большинство заказов панелей, представленных в данных, относятся к iPhone 14 Pro Max. Это связано с огромной популярностью устройства и высоким спросом. Минг-Чи Куо также подчеркнул популярность iPhone 14 Pro Max и то, как он станет фактором, позволяющим больше разделять модели «Pro».

Производство базовой модели iPhone 14 сократились на 38 процентов


Наконец, также видно, что заказы на панели для iPhone 14 Plus заметно выше, чем для iPhone 13 mini. В этом году Apple отказалась от «мини» в пользу «Плюса» по той же причине. Обратите внимание, что iPhone 14 Plus поступит в продажу 7 октября. Ранее Bloomberg также сообщал, что Apple планирует увеличить производство iPhone 14 перед сезоном праздников. Однако компания отказалась от этой идеи из-за более низкого, чем ожидалось, спроса.

Apple оснастила модели iPhone 14 Pro модернизированным датчиком камеры и новым дисплеем с технологией Dynamic Island. Кроме того, Apple впервые представила на iPhone дисплей Always-On. Вы можете ознакомиться с более подробной информацией в нашем анонсе.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона vivo Y35. Смартфон получил яркий дизайн, качественный дисплей, сбалансированный процессор и отличную автономность. Но главное преимущество гаджета - одна из лучших в своем сегменте камер, которая позволяет получить качественные фотографии и днем и ночью. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона vivo Y35: фотофлагман среди бюджетников".

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