РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

NVIDIA GeForce RTX 4090 на 60% быстрее RTX 3090 Ti

02 октября 2022, 10:08




Первый неофициальный тест видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 просочился в базу данных Geekbench 5 перед ее запуском.

NVIDIA GeForce RTX 4090 демонстрирует значительный прирост производительности CUDA, на 60% по сравнению с RTX 3090 Ti в тесте Geekbench 5. В то время как NVIDIA предоставляет геймерам данные о производительности DLSS 3 и трассировки лучей, информации о производительности растеризации их частей следующего поколения было мало. Теперь у нас есть первая утечка не-DLSS и не-RT тестов в базе данных Geekbench 5 CUDA.

NVIDIA GeForce RTX 4090 на 60% быстрее RTX 3090 Ti


NVIDIA GeForce RTX 4090 (не понятно, эталонная или нет), была протестирована на платформе процессора AMD Ryzen 9 7950X с 32 Гбайт DDR5-6000 DRAM. Графическая карта предлагала максимальную заявленную частоту около 2,58 ГГц. По производительности CUDA видеокарта набрала 417713 баллов. Для сравнения, RTX 3090 Ti набирает в общей сложности 260 346 баллов, а RTX 3090 - 238 123 балла в том же тесте. Это на 60% и 75% больше, чем у этих видеокарт соответственно.

NVIDIA GeForce RTX 4090 будет использовать 128 SM из 144 SM, всего 16 384 ядра CUDA. Графический процессор будет поставляться с 96 Мбайт кэш-памяти L2 и в общей сложности 384 ROP, что просто безумно, но, учитывая, что RTX 4090 - это урезанный дизайн, он может иметь немного меньшее количество L2 и ROP. Тактовые частоты заявлены на уровне до 2,6 ГГц, а NVIDIA заявляет о скорости более 3 ГГц с разгоном.

NVIDIA GeForce RTX 4090 на 60% быстрее RTX 3090 Ti


Что касается спецификаций памяти, GeForce RTX 4090 будет иметь емкость 24 Гбайт GDDR6X, которая будет работать на скорости 21 Гбит/с через 384-битный интерфейс шины. Это обеспечит пропускную способность до 1 ТБ/с. Это та же пропускная способность, что и у существующей видеокарты RTX 3090 Ti, а что касается энергопотребления, то TBP оценивается в 450 Вт. Карта будет питаться от одного 16-контактного разъема, обеспечивающего мощность до 600 Вт. Индивидуальные модели будут предлагать более высокие цели TBP.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Представлена видеокарта Intel Arc A750: конкурент RTX 3060 будет стоить 289 долларов
  • Intel представляет видеокарту начального уровня ARC A310
  • Intel представляет видеокарту Arc A770 за 329 долларов, запуск 12 октября
  • Palit анонсирует GeForce RTX(R) 40 GameRock и GamingPro
  • NVIDIA представляет GeForce RTX 4090/4080: RTX 4090 в продаже с 12 октября за 1599 долларов

    • предыдущая новость
    Производство базовой модели iPhone 14 сократились на 38 процентов

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Обзор смартфона vivo Y35: фотофлагман среди бюджетников Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Обзор смартфона realme C31: практичный бюджетник
    Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Обзор смартфона vivo Y35 Лучшие игровые ноутбуки Лучшая видеокарта для игр Обзор смартфона realme C31
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    2 октября, 2022

    NVIDIA GeForce RTX 4090 на 60% быстрее RTX 3090 Ti

    30 сентября, 2022

    Производство базовой модели iPhone 14 сократились на 38 процентов

    Xiaomi представила Redmi Note 11R с необычным дизайном

    Представлена видеокарта Intel Arc A750: конкурент RTX 3060 будет стоить 289 долларов

    29 сентября, 2022

    Замечена серия Intel Core i3 N300 без производительных ядер

    Утечка характеристик OnePlus 11R: Snapdragon 8+ Gen1 SoC, зарядка на 100 Вт и AMOLED

    Продажи Cyberpunk 2077 превысили 20 миллионов копий

    28 сентября, 2022

    Intel представляет видеокарту начального уровня ARC A310

    Ninestar рассказала о своем премиальном бренде G&G

    vivo представляет серию V25 в России: яркие фотопортреты и стильный дизайн

    Intel представляет видеокарту Arc A770 за 329 долларов, запуск 12 октября

    27 сентября, 2022

    Intel анонсировала серию Raptor Lake 13-го поколения: i9-13900K обойдется в 589 долларов.

    Представлен "женский" Xiaomi Civi 2: 6,55-дюймов, AMOLED, 120 Гц, Snapdragon 7 Gen 1 и две фронталки по 32 Мп

    В сеть попали характеристики и тесты Intel Core i9-13900HK и i7-13700H Raptor Lake Mobility

    26 сентября, 2022

    Infinix работает над телефоном с селфи-камерой на 60 МП и оптической стабилизацией

    XPG представляет блоки питания стандарта ATX 3.0

    в Евросоюзе призвали запретить экспорт в Россию радаров и смартфонов

    25 сентября, 2022

    Ryzen 9 7950X побил два рекорда на частоте 6.5 ГГц

    23 сентября, 2022

    Intel Core i9-13900K - самый быстрый в однопоточном рейтинге PassMark

    Новые MacBook Pro на M2 Pro и M2 Max появятся в четвертом квартале 2022 года

    ССЫЛКИ