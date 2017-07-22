Первый неофициальный тест видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 просочился в базу данных Geekbench 5 перед ее запуском.
NVIDIA GeForce RTX 4090 демонстрирует значительный прирост производительности CUDA, на 60% по сравнению с RTX 3090 Ti в тесте Geekbench 5. В то время как NVIDIA предоставляет геймерам данные о производительности DLSS 3 и трассировки лучей, информации о производительности растеризации их частей следующего поколения было мало. Теперь у нас есть первая утечка не-DLSS и не-RT тестов в базе данных Geekbench 5 CUDA.
NVIDIA GeForce RTX 4090 (не понятно, эталонная или нет), была протестирована на платформе процессора AMD Ryzen 9 7950X с 32 Гбайт DDR5-6000 DRAM. Графическая карта предлагала максимальную заявленную частоту около 2,58 ГГц. По производительности CUDA видеокарта набрала 417713 баллов. Для сравнения, RTX 3090 Ti набирает в общей сложности 260 346 баллов, а RTX 3090 - 238 123 балла в том же тесте. Это на 60% и 75% больше, чем у этих видеокарт соответственно.
NVIDIA GeForce RTX 4090 будет использовать 128 SM из 144 SM, всего 16 384 ядра CUDA. Графический процессор будет поставляться с 96 Мбайт кэш-памяти L2 и в общей сложности 384 ROP, что просто безумно, но, учитывая, что RTX 4090 - это урезанный дизайн, он может иметь немного меньшее количество L2 и ROP. Тактовые частоты заявлены на уровне до 2,6 ГГц, а NVIDIA заявляет о скорости более 3 ГГц с разгоном.
Что касается спецификаций памяти, GeForce RTX 4090 будет иметь емкость 24 Гбайт GDDR6X, которая будет работать на скорости 21 Гбит/с через 384-битный интерфейс шины. Это обеспечит пропускную способность до 1 ТБ/с. Это та же пропускная способность, что и у существующей видеокарты RTX 3090 Ti, а что касается энергопотребления, то TBP оценивается в 450 Вт. Карта будет питаться от одного 16-контактного разъема, обеспечивающего мощность до 600 Вт. Индивидуальные модели будут предлагать более высокие цели TBP.
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