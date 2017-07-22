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Doogee перезапускает защищенный смартфон S96 Pro под названием S96 GT

03 октября 2022, 08:31




Doogee S96 Pro перевыпущен под названием S96 GT. Защищенный телефон, который уже разошелся тиражом более миллиона штук, теперь доступен как S96 GT с улучшенными характеристиками. Обновленный Doogee S96GT сохраняет дизайн, но получил больше памяти, новый процессор, селфи-камеру и ОС. И в довершение всего, S96 GT будет выпущен в специальной ограниченной версии желто-золотого цвета.

Doogee перезапускают защищенный смартфон S96 Pro под названием S96 GT


Doogee S96 GT будет использовать чипсет MediaTek Helio G95 с улучшениями по сравнению с Helio G90, используемым в S96 Pro. С этим чипсетом новая модель будет работать быстрее, более плавно и надежно. Базовое хранилище также увеличено со 128 Гбайт до 256 Гбайт, также S96 GT получил слот для SD-карты, который позволит вам увеличить объем на 1 Тбайт.

Как и его предшественник, S96 GT также будет оснащен камерой ночного видения, но с новой улучшенной возможностью захвата всего в пределах 15 метров. Еще одна область, в которой S96 GT превосходит S96 Pro - это селфи-камера. Новая модель оснащена 32-мегапиксельной камерой для селфи вместо 16-мегапиксельной фронтальной камеры в старшей модели. Кроме того, новый Doogee S96 GT будет работать под управлением более новой ОС Android 12 из коробки.

Doogee перезапускают защищенный смартфон S96 Pro под названием S96 GT


Doogee S96 GT получит 6,22-дюймовый дисплей с защитой Corning Gorilla Glass, батарею емкости 6320 мАч и 48-мегапиксельной + 20-мегапиксельной + 8-мегапиксельной камерой на задней панели, как и в предыдущей Pro-версии. Другое сходство - рейтинги IP68 и IP69K, что делает S96 Pro и S96 GT водонепроницаемыми. Они также сертифицированы по стандарту MIL-STD-810H, что означает, что их можно без проблем использовать в экстремальных погодных условиях.

Ожидается, что S96 GT появится на AliExpress и Doogeemall в середине октября.



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