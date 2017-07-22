Doogee S96 Pro перевыпущен под названием S96 GT. Защищенный телефон, который уже разошелся тиражом более миллиона штук, теперь доступен как S96 GT с улучшенными характеристиками. Обновленный Doogee S96GT сохраняет дизайн, но получил больше памяти, новый процессор, селфи-камеру и ОС. И в довершение всего, S96 GT будет выпущен в специальной ограниченной версии желто-золотого цвета.
Doogee S96 GT будет использовать чипсет MediaTek Helio G95 с улучшениями по сравнению с Helio G90, используемым в S96 Pro. С этим чипсетом новая модель будет работать быстрее, более плавно и надежно. Базовое хранилище также увеличено со 128 Гбайт до 256 Гбайт, также S96 GT получил слот для SD-карты, который позволит вам увеличить объем на 1 Тбайт.
Как и его предшественник, S96 GT также будет оснащен камерой ночного видения, но с новой улучшенной возможностью захвата всего в пределах 15 метров. Еще одна область, в которой S96 GT превосходит S96 Pro - это селфи-камера. Новая модель оснащена 32-мегапиксельной камерой для селфи вместо 16-мегапиксельной фронтальной камеры в старшей модели. Кроме того, новый Doogee S96 GT будет работать под управлением более новой ОС Android 12 из коробки.
Doogee S96 GT получит 6,22-дюймовый дисплей с защитой Corning Gorilla Glass, батарею емкости 6320 мАч и 48-мегапиксельной + 20-мегапиксельной + 8-мегапиксельной камерой на задней панели, как и в предыдущей Pro-версии. Другое сходство - рейтинги IP68 и IP69K, что делает S96 Pro и S96 GT водонепроницаемыми. Они также сертифицированы по стандарту MIL-STD-810H, что означает, что их можно без проблем использовать в экстремальных погодных условиях.
Ожидается, что S96 GT появится на AliExpress и Doogeemall в середине октября.