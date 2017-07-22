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Nvidia закроет российский офис до конца октября

03 октября 2022, 19:42




Американская компания планирует закрыть свой офис в России к концу октября. Официальная причина - «невозможность обеспечить эффективную работу сотрудников». Сейчас в компании работают 240 человек, которые, скорее всего, релоцируются в другие страны, либо уволятся по соглашению сторон. С 4 марта 2022 года Nvidia остановила продажи в России.

Nvidia закроет российский офис до конца октября


Представители Nvidia объявили о закрытии офиса в России. Компания вывозит на чартерных самолетах сотрудников, согласных релоцироваться в офисы других стран. В компании не прокомментировали вывоз, но, Nvidia объявила сотрудникам 30 сентября о закрытии офиса в России из-за «невозможности обеспечить их эффективную работу». В январе 2022 года в Nvidia работали более 300 сотрудников в России, а к настоящему моменту осталось уже 240 человек, преимущественно инженеры. У них есть возможность продолжать работать в других странах. Сотрудники, которые не захотят покидать Россию, расторгнут контракты по соглашению сторон и получат выходное пособие.

Официально Nvidia приостановила продажи в России, а в июле 2022-го перестала продлевать и продавать российским компаниям новые лицензии на ПО для облачного гейминга. Решение компании могло осложнить функционирование суперкомпьютеров «Яндекса», Сбербанка и МТС, использующих графические процессоры A100 и DGX-2. В МТС и «Яндексе» сообщили, что это не отразится на их работе, а в «Сбере» вовсе отказались комментировать ситуацию.

Компания Nvidia открыла российский офис еще в 2003 году, а в апреле 2022 года заявила, что создаст научно-исследовательский центр в Ереване. В начале сентября 2022 компания сообщила, что США наложили ей запрет на экспорт в Россию и Китай два типа процессоров для ускорения задач машинного обучения. В США опасаются, что они могут быть использованы для военных целей в Китае и России.



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