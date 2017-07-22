Motorola представила G72, последний смартфон серии G. Он оснащен 6,6-дюймовым 10-битным экраном Full HD+ разрешения с pOLED матрицей и частотой обновления 120 Гц. Также он оснащен новейшим процессором MediaTek Helio G99 SoC и 6 Гбайт оперативной памяти. Телефон работает под управлением Android 12, и компания пообещала, что он получит как минимум одно обновление ОС и 3 года обновлений безопасности.
У смартфона есть встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев, 108-мегапиксельная задняя камера, 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера, которая также обеспечивает размытие и дополнительная 2-мегапиксельная макрокамера. В телефоне установлен аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой турбонаддува мощностью 33 Вт.
Яркость экрана может достигать 1300 нит, частота обновления экрана 120 Гц, а частота дискретизации касания 576 Гц, дисплей защищен стеклом Corning Gorilla Glass 3. Восьмиядерный процессор MediaTek Helio G99 выполнен по 6-нм тех процессу, он состоит их двух блоков ядер (два Cortex-A76 с частотой 2,2 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 по 2 ГГц) с графикой Arm Mali-G57 MC2. Объем ОЗУ - 6 Гбайт LPDDR4x, хранилище на 128 Гбайт (UFS 2.1) с поддержкой microSD карт памяти, но слот под нее гибридный (nanoSIM + nanoSIM/microSD)
Размеры новинки: 160,5х74,4х7,9 мм, вес всего 170 граммов. В плане разъемов есть mini-jack 3,5 мм, стереодинамики, Dolby Atmos, два микрофона, корпус защищен от брызг (IP52). По коммуникациям поддерживаются 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.1, GPS/ГЛОНАСС/Beidou, NFC и USB Type-C.
Moto G72 выпускается в цветах Meteorite Black и Polar Blue по цене от 233 долларов.